Játszótéren, kertben is támad a kullancs

A jó időben a kullancsok inváziója is megkezdődött: nemcsak erdőben támadnak a vérszívók, hanem játszótereken, kiskertekben is számítani kell rájuk.

Idén is rengeteg a kullancs, az idő melegedésével az inváziójuk is megkezdődött. A tél enyhe volt, így a vérszívók könnyen átteleltek. Aktivitásuk tavasztól őszig tart, és ahogy tapasztalhatjuk, nem csak az erdőkben, a városi környezetben is veszélyt jelentenek – parkokban, játszótereken, kutyafuttatókon, kertekben is nagy számban megtalálhatók.

A közhiedelemmel ellentétben, a kullancsok nem a fákról támadnak, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tartózkodnak, és az arra sétáló állatok szőrébe, vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. Leginkább a hajas fejbőrt, illetve a lágyabb bőrrészeket kedvelik, mint az ágyék, hónalj, térdhajlat vagy a törzs.

Köztudott, hogy egyetlen csípés is betegséghez vezethet: a kullancsok Lyme-kórt és agyvelőgyulladást terjeszthetnek. Előbbi kórokozója biztonsággal csak a csípés elkerülésével védhető ki, az agyvelőgyulladás viszont megelőzhető védőoltással – a vakcinát még most se késő beadatni. Az oltási sor három injekcióból áll, megadott időközönként. A védettség kialakulása legkorábban 28 nap elteltével várható. A védőoltást különösen azoknak javasolják a háziorvosok, akik rendszeresen járnak természetbe, ott dolgoznak, sokat kirándulnak, vagy például kiskertjük van.

A bozótot kedvelik az apró vérszívók

A csípés elkerülése érdekében fontos a zárt, de szellős ruházat. A fejet védjük széles karimájú kalappal, kisgyermekeknél erre fokozottan kell ügyelni. Használjunk kullancsriasztót, és miután a szabadban voltunk, alaposan vizsgáljuk át testünket. Ha kullancsot találunk, ne használjunk krémeket, olajat, zsírt, kölnit, ne tekergessük a kullancsot! A szakemberek a kullancscsipesz használatát javasolják. Saját kertünket tartsuk rendezetten, nyírjuk a füvet, távolítsuk el a bozótos, aljnövényzetben dús területeket, ezek a kullancsok kedvelt búvóhelyei.

Intő jel lehet a vándorló bőrpír

A kullancs eltávolítását követő 3–30 napban fontos, hogy figyeljük a bőrünket, mivel az egyik általa terjesztett betegségnek, a Lyme-kórnak már ekkor kialakulhat az egyik tünete, azaz a vándorló bőrpír. A tünetre az jellemző, hogy a kullancscsípés helyén kis piros folt alakul ki, mely a szélek felé terjed, közepe kifehéredik és az elváltozás gyűrű alakú lesz, majd a testen számos helyen ugyanilyen elváltozás jelentkezik. A Lyme-kór ellen védőoltás nem létezik, fertőzés esetén az orvos által előírt antibiotikum-kezelésre van szükség.