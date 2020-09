Játszótérnek örülhetnek hamarosan a gyerekek

Új játszótér épül hamarosan a településen, ehhez nyert támogatást az önkormányzat.

Hidas harmadik játszóterét a Széchenyi utca végén alakítják ki csaknem ötmillió forintból, amelynek köszönhetően a mozgásfejlődést segítő, a mozgásigényt kielégítő eszközök, így rugós játékok, különböző hinták és egy mászóvár is kerül a területre. Ha minden jól megy, a gyermekek nemcsak a játszótérnek, hanem egy új óvodai tornaszobának is örülhetnek majd, a Magyar Falu Programban ugyanis erre is nyújtott be pályázatot az önkormányzat.

A megállapodás szerint egyelőre az iskola tornatermét használják az óvodások, mivel azonban az utóbbi években folyamatosan növekedett a létszám, jó lenne egy saját tornaszoba, hogy helyben tudják megoldani a gyermekek fizikális fejlesztését. Szintén komoly terv, hogy egy bölcsődét alakítanak ki a településen, ehhez az épület már meg is van, jelenleg arra várnak, hogy ehhez is megnyíljanak a támogatási lehetőségek.