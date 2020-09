Javában készül már a város a Zrínyi Napok programjaira

Zrínyi Miklós és hű katonái önfeláldozó hősiességéről 1833 óta minden évben rendszeresen megemlékeznek Szigetváron.

Korábban rendkívüli testületi ülés keretében döntöttek a képviselők arról, hogy a járványhelyzet ellenére is megtartják a napjainkra meghatározó, népszerű fesztivállá fejlődött Zrínyi Napokat szeptember 7–13-ig, természetesen a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások szerint. A jövő héten Szigetvárra látogatók megtapasztalhatják az élő Zrínyi-kultusz varázslatát, mely immár a Baranya Megyei Értéktárban is helyet kapott.

A kegyeleti ünnepség eseményei szeptember 7-én kezdődnek, és 13-án fejeződnek be a záró ünnepséggel. A megemlékezések és hagyományőrző programok mellett kézműves kirakodóvásár, színházi előadások és zenei programok is helyet kaptak a kínálatban. A koncerteket, zenés-táncos rendezvényeket azonban olyan helyen tartják meg, ahol az 500 fős létszám jól ellenőrizhető. Ezért, hogy minél többen élvezhessék ezeket a programokat, három helyszínen valósulnak meg. Fellép majd többek között Koncz Zsuzsa, Hernádi Judit, Gryllus Vilmos, Révész Sándor, Berkes Olivér, Maróth Viki és a Nova Kultúr zenekar, valamint lesz LGT zenevonat szuperkoncert is.

A Zrínyi Napok programjában többek között helyi együttesek, zenekarok is bemutatkoznak. Így például a Szívhúrosok zenekar, a Tinódi Vegyeskar, a Violinok Szigetvári Hegedűegyüttes, valamint a Zrínyi Miklós Fúvós­zenekar is.