Javában tart a kiárusítás a megye nagyáruházaiban

Az ünnepek előtt tele voltak a bevásárlóközpontok, élelmiszerekért, ajándékokért mentek be a boltokba a vevők. Most újra nagy roham van az üzletekben, zajlanak már a téli árleszállítások.

Javában zajlanak már a téli árleszállítások a baranyai üzletekben is, így akár fél áron is hozzájuthatunk egy-egy ruhához, cipőhöz. A nagyobb bevásárlóközpontokat az akciózás hatására a vásárlók szinte megrohamozzák. Nem is csoda, a hatalmas molinók hívogatnak az üzletekbe. Felmerül a kérdés sokakban, hogy mit érdemes most megvenni? Vajon valóban vissza nem térő lehetőségről van szó?

Tapasztalataink alapján, aki többet akar spórolni, annak érdemes most vásárolni, mert fogynak a lehetőségek. A leértékelési hullám végigsöpör minden üzlettípuson a kisebb boltoktól kezdve a bevásárlóközpontok kínálatáig, az akciók nem engedik teljesen stagnálni a piacot a téli hónapokban sem.

Ebben az időszakban főleg az évszakhoz illő termékeket lehet jelentős kedvezménnyel megvásárolni, illetve a decemberben el nem adott karácsonyfadíszeket, Mikulás-mintás dekortermékeket pár száz forintért kínálják. Ezek nem mennek ki a divatból, így aki spórolni akar, megéri ezeket most megvenni, s eltenni a következő karácsonyig. A legnagyobb leárazások idén is a ruhaboltokban vannak. Ugyan még nem esett ezen a télen hó, ám sokszor volt 0 fok alatt a hőmérséklet. Így a kabátok, hótaposók, sapkák-sálak tekintetében sem árt körülnézni, ezeket is sok helyen olcsóbban szerezhetjük be most.

Emellett a műszaki áruházak is vonzó akciókkal várják a vevőket, ha nagyobb háztartási gépeket vennénk, akkor több tízezer forintot is megspórolhatunk. Az egyik ilyen boltban szóba is elegyedtünk egy fiatal pár férfi tagjával, akitől megtudtuk, hogy ők általában az év ezen szakára hagyják a különböző elektromos eszközök cseréjét, hogy jutányos áron jussanak hozzá a termékekhez.

– Tavaly ilyenkor a párom mobiltelefonját cseréltük le, most egy új laptopot szeretnénk venni. Kihasználjuk az év eleji 20-30 százalékos csereakciókat – fogalmazott.

Nem árt tudni, hogy a web­áruházakban is futnak most a leértékelések. Így sokan választják az online bevásárlást is, melynek előnye, hogy kényelmesen, otthonról rakhatják tele a virtuális bevásárlókocsit, így kikerülve a tömeget a boltokban.