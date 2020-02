Jazzrajongók! Fellép a Szakcsi Jr. Trió!

Fél tucat kiemelkedő koncertből válogathatnak októberig Pécsett a jazzrajongók. Nem kis dolog ez, mert a pályázati források gyakorlatilag teljesen elapadtak.

– Húsz év óta először nem nyertem egyetlen pályázaton sem a Metronóm Jazz Klub és Pirogránit Jazz Udvar koncertsorozatára – tudtuk meg a pécsi jazzélet évtizedek óta meghatározó főszervezőjétől, Kacsányi Évától. Kiemelte, hogy ez igen szomorú, mert a koncertsorozat pénzügyi alapját minden évben a kisebb-nagyobb támogatások adták. Ezek az összegek persze sohasem voltak elegendőek a maradéktalan lebonyolításhoz, de a hiányzó pénzt a működtető anyaintézmény (valaha az Ifjúsági Ház, most a ZSÖK NKft.) mindig hozzátette. Ám ebben az évben új helyzet állt elő: az NKA Könnyűzenei Kollégiuma és a Hangfoglaló Könnyűzenei támogató program is úgy találta, hogy ez a műfaj nem vág a profiljukba.

Ennek ellenére a ZSÖK NKft. vezetése engedélyezte a programsorozat folytatását, ami azért is üdvözlendő, mert szeptemberben jubilál, megkezdi huszadik évadát a Metronóm Jazz Klub. A támogatás hiánya pedig egyáltalán nem látszik a programterven. Idén is rendkívül érdekes, a jazz különböző irányait bemutató koncerteket hallhat a pécsi közönség.

Hogy milyeneket? E hétvégén, péntek este az E78-ban a Szakcsi Jr. Trió a fellépő. Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak, a trió előadásai pedig kifinomult, elegáns színpadi remekművek. Játékuk technikailag hibátlan, teljesen egységes, virtuóz és improvizatív.

Hogy mivel érkeznek most Pécsre, arról kérdeztük Szakcsi Lakatos Béla Jr.-t:

– Még nem az új lemezünkkel érkezünk, bár már fejben összeállt a teljes anyag, de csak márciusban vonulunk stúdióba. Erre az új trió CD-re egyébként több mint tíz évet kellett várni, a megjelenését pedig szeptemberre tervezzük. Azt játsszuk most is Pécsett, az E78 koncertteremben, amit tőlünk megszokott a közönség: egy igen improvizatív és egyáltalán nem megtervezett zenét. Bár a pécsiek tavaly decemberben már hallhatták a ritmusszekciónkat a Balázs Elemér Groupban (Balázs Elemér – dob, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő), ám itt kevésbé populárisan, egészen más stílusban játszanak, szóval újdonság lesz ez a bennfentes jazzrajongóknak is.

A jazz-zongorista kiemelte, apja világhíre soha nem befolyásolta játékát. Öccse, Róbert is kiváló jazz-zongorista, de soha nem kaptak semmiféle irányelvet az apjuktól, pontosan azért, hogy a saját útjukat járják.