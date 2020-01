Jegesednek a tavak megyeszerte

Megkezdődött a jégképződés a megye kisebb tavain.

Az elmúlt napok hideg éjszakáinak hatására, amikor is a hőmérséklet mínusz 5 fok körül alakult, többek között az üszögi horgásztó felületén is egybefüggő jégréteg keletkezett. A kialakult jég vastagsága még mindenhol csekély, sehol sem alkalmasak a tavak korcsolyázásra, a partokon is fokozatos elővigyázatosság szükséges a csúszásveszély miatt. Utoljára két éve, január elején volt olyan időjárás, hogy a környék állóvizei alkalmasak voltak a téli sportokra, akkor a hétvégeken százak korcsolyáztak, jéghokiztak, csúszkáltak a befagyott Pécsi-tavon, idén erre még előreláthatólag egy darabig várni kell.