Jelentősen emelkedtek a megyében is az építőipari árak

Az építőipari árak emelkedése miatt több alkalommal is előfordult a közelmúltban, hogy egy előzőleg elnyert pályázati támogatás összege nem lett elég a megvalósításra, a kivitelező ugyanis magasabb árat ajánlott.

Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk arról, hogy egy-egy esetben azért csúszik egy beruházás megvalósítása, mert a kivitelező által ajánlott árak jóval meghaladják a rendelkezésre álló, azaz egy pályázat által elnyert támogatás összegét.

Az építőipari árak az elmúlt másfél-két évben országos szinten nagyjából 30 százalékot emelkedtek, míg Baranyában körülbelül 5-10 százalékra tehető az áremelkedés, de a milliárdos beruházásoknál ez is fejtörést okozhat az önkormányzatoknak.

Pécsett tavaly áprilisban döntött a közgyűlés arról, hogy visszaadja az Pécsi Ipari Parkban üzemcsarnok építésére elnyert támogatást, mert a beérkezett ajánlatok jóval meghaladták a rendelkezésre álló 860 millió forintos keretösszeget. A harkányi fürdőfejlesztés kivitelezési munkáinak kezdete (amely azóta már javában zajlik) is emiatt csúszott majdnem fél évet.

A közbeszerzési pályázatra jelentkező kivitelező ugyanis jóval magasabb árat ajánlott a rendelkezésre állónál, emiatt eredménytelenné nyilvánították az eljárást és újat írtak ki. A kisebb önkormányzatoknál is előfordul, hogy magasabb összegért vállalják a pályázati forrásból finanszírozni kívánt beruházások kivitelezését.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő (korábban a megyei önkormányzat elnöke) elmondta, az építőipari árak emelkedését Baranyában is tapasztalják, azonban a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai kapcsán az is elmondható, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük volt projektötletekkel is pályázni, ami azt jelenti, hogy egy előzetes tervet is elegendő volt csatolni a benyújtandó anyaghoz. A kiviteli tervek aztán sok esetben más képet mutattak a költségek alakulásában.

Többek között Siklós példája is jól mutatja ezt, ott 78 millió forintot nyert az önkormányzat a balesetveszélyes Gyűdi úti körforgalom megépítéséhez. A siklósi önkormányzat által készíttetett vázlatterv nem tartalmazott olyan közműkiváltásokat, melyek az időközben megemelkedett építőipari árakkal együtt összesen 44 millió forinttal több költséget jelentenek majd.

A baranyai Építőipari Technológiai Klaszter elnökségének véleménye szerint az építőipari árak (az építőanyag és az üzemanyag árak) emelkedése a szakmunkások bérében is megmutatkozik, az elmúlt két évben körülbelül 20-35 százalékot emelkedtek és előre láthatólag idén ismét emelkedni fognak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint a kőműves szakmunkás átlagfizetése nettó 220 ezer, a festőé 210 ezer, a gipszkartonosé 220 ezer forint, míg egy ács 300 ezret is hazavihet.

Székesfehérváron stratégiai program akadhat meg

Az építőipari árak szinte követhetetlen emelkedése nem csak Baranya megyében nehezíti a beruházások megvalósítását. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a múlt héten azt fejtegette közösségi oldalán, hogy nem kizárt, hogy az építőipar fogja bedönti a Modern Városok Programot. A kórházfejlesztés második üteme, valamint a rendezvénycsarnok előkészítése vonatkozásában is nemet mondott a kormány az építőipar eltúlzott áraira.

A megyeszékhely városvezetője szerint megálljt kell parancsolni az elszabadult beruházási költségeknek. „Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a középiskolai campus építésére mindösszesen csak egy, azaz egy építőipari cég kívánt ajánlatot tenni, amely okok alapján eleve nincsen verseny egy ekkora beruházás elnyeréséért. Ez elfogadhatatlan! Van munkaerőhiány, van kapacitáshiány, van alapanyaghiány, de az akkor sincs rendben, hogy ekkora értékű fejlesztéseknél a közbeszerzési eljárásokban csak 1-2 ajánlattevő legyen.” – írja Cser-Palkovics András.