Jó érzéssel gondol Pécsre, itt kapta meg a mozgás szeretetét

– Az órán sok talajgyakorlatot tanított. Miért szereti ezeket?

– A talajon sok mindent véghez vihetünk. A rúd érdekes eszköz, mert a saját tengelye körül forog. Ez amiatt lehetséges, mert elindítom, adok egy lendületet, így a forgást végig tudom tartani. Ez izgalmas játék, a földön is számos elemet lehet kivitelezni vele. És a táncos világból is sokat felhasználhatunk.

– Eszerint korábban táncolt?

– Pécsről indultam a művészeti iskolából, itt szereztem meg a tánctudásom. Majd Frenák Pál társulatába kerültem.

– Hogyan jött ezek után a rúdművészet?

– Először egy ausztrál rúdtáncostól, Felix Cane-től láttam, hogy a sportban és előadó-művészetben eszközként lehet használni a rudat, ez tetszett meg. Most már öt éve csinálom, és fejlesztem magam. Mindig próbálom a különböző balett elemeket és a korábbi tánctudásomat is beleépíteni.

– A táncos múltja segítette?

– Igen, a rudat magamtól tanultam, nem voltak mestereim, akik oktattak volna. Internetes videókról le tudtam nézni az elemeket, mert volt egy alap testtudatom, amit a táncból hoztam. De azt a szemléletet is felhasználom, amit a színházban és a pécsi iskolában kaptam. Tudom, hogy a színpadon el kell indítani valamit, aztán elmesélni egy történetet, és végül lezárni úgy, hogy az egy kerek egész legyen.

– A rúdsportban kevés a férfi, ezt sokan inkább a nőkhöz kötik.

– Igen, de nagyon sok sport van, ami férfiaknak találtak ki, de nők is csinálják. Egyébként a rúdsport egy nehéz, fizikai feladat, és vannak olyan elemek, amit csak férfi tud megcsinálni, mert azok olyan erőnlétet, olyan vázizomzatot igényelnek. A nők a hajlékonyságban, például a spárgás elemekben a jobbak, a férfiak pedig inkább az erősebb elemeket, szaltókat, ugrásokat tudják kivitelezni.

–Hogy gondol pécsi éveire?

– Izgalmas volt az az öt év, mikor itt tanultam. Igazából az életem alapjait tettem le Pécsen, a tánc szeretetét itt kaptam meg. Az iskolában nagyon jó volt tanulni a különböző modern tánctechnikákat és a klasszikus balett alapjait, de az első színpadi szereplésem is a pécsi színházban volt. Ezek fontosak, és emiatt az ember élete végéig kötődik ezekhez a helyekhez.

Milliók nézik kíváncsian a videóit

Holoda Péter 1990-ben született, Nagykanizsán járt iskolába, majd a Pécsi Művészeti Gimnáziumba felvételizett. A rúdsporttal a húszas évei elején találkozott, azóta is folyamatosan fejleszti magát. Többszörös magyar bajnok, 2017-ben második világbajnoki helyezést ért el. Közösségi oldalára rendszeresen rak fel videókat, amelyeket több millióan néznek meg. Szeret tanítani, budapesti stúdiójában ad magánórákat gyarapodó számú tanítványainak. Számos televíziós műsorban szerepelt már, de részt vett nemzetközi produkciókban is, mint többek között az Art on Ice.