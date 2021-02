Jó helyen készülhet a pálinka, a zugfőzdéknek vége

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

Már az év első hónapjában megérezték a bérfőzdék, hogy idéntől adómentessé vált a pálinkafőzés, jóval nagyobb forgalmat bonyolítottak. Aki eddig zugfőzdében kereste a megoldást, az most újra inkább a profi bérfőzdéket választja, hiszen a minőség itt garantálható a leginkább.

A Pellérdi Pelixír Pálinkafőzde és a Pécsváradi Pálinkafőzde vezetője is élénkülést tapasztalt, és erre számít a továbbiakban is, főleg, ha a gyümölcsszezon meghozza a hozzá fűzött reményeket.

Korábban, 2010 és 2015 között is volt egy ilyen adómentes időszak, akkor is nagyon sokan vitték bérfőzdébe a cefrét, nem érte meg otthon dolgozni vele, és a végeredmény sem lett soha olyan, amilyennek kellett volna. Évek óta nem látott kuncsaftok térnek most vissza a bérfőzdékhez, hiszen itt ugyanannyiért és ellenőrzött körülmények között készülhet a pálinka.

– A pálinka minősége sok mindentől függ, de nyilván a szaktudás mellett a berendezésektől is. Hatni fog a gyengébb minőségű pálinka is, de nem lehet összehasonlítani az igazival. És ha már a pálinka hungarikum, márpedig az, akkor sokkal több korlátot kellene szabni, hogy mi nevezhető annak – mondta Kozma Erzsébet, a pellérdi főzde vezetője. Hozzátette: lehet otthon is kiváló pálinkát főzni, de ritka, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy szaktudás és megfelelő berendezés nélkül vágnak bele az emberek.

– Tartalmasan telt az elmúlt időszak, február első hetéig nagyon sokan jöttek, új, eddig nem látott magánfőzők is érkeztek. Én úgy gondolom, hogy az otthon előállított pálinka drágábbra fog kijönni, mint egy hozzáértő és erre alkalmas szeszfőzdében készülő – mondta Hoyck Balázs, a Pécsváradi Pálinkafőzde vezetője.

Egy évben, egy háztartásban bérfőzetéssel 43 hektoliterfok alkoholterméket lehet előállítani adómentesen, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg. De abban az esetben, ha nem 50, hanem 43 fokos pálinkát szeretne valaki főzetni, akkor akár 100 litert is főzethet adómentesen.