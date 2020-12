Jó minőségű húsból készüljön a menü az ünnepi asztalra

Az Agrármarketing Centrum az Agrárminisztérium, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közreműködésével sertés fogyasztásösztönző kampányt indított. A kampány a „Mi lesz az ünnepi vacsora?” szlogen és az „Egy kiváló minőségű sertéshús minden ízében különleges” alszlogen alatt hívja fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy mint minden egészséges ételnek, a vöröshúsnak, köztük a sertéshúsnak is fontos szerepe van a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásban.

A sertéshúsból készült étel a családi és a társadalmi ünnepek, vendégváró asztalok egyik fő fogása, jó okkal. A sertéshús fogyasztása gasztronómiai élmény, tápanyag-gazdagsága miatt táplálkozásunk szerves része, fontos ásványianyag-, zsír-, fehérje- és vitaminforrásunk. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet aktuális ajánlása szerint naponta 2-3 egység húsra, húskészítményre van szüksége szervezetünknek. Egy egységnek 10 dkg sovány sertéshús felel meg.

Az immár hetedik éve zajló kampány időszaka alatt 7-8 kilogrammal nőtt Magyarországon az egy főre jutó sertéshús-fogyasztás. A sertéságazat jelenleg is különleges kihívásokkal szembesül, de a magyarországi állatjóléti viszonyok kiemelkedően magasak európai szinten is.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a kampány indulásakor elmondta: jelenleg rendkívül nehéz helyzetben van a magyar sertéshúságazat: a koronavírus és az afrikai sertéspestis (ASP) is nehezíti a sertéstenyésztők és -feldolgozók életét. Az ASP ugyan az emberre nem veszélyes, németországi megjelenésének hatására azonban jelentősen esett az élő sertés ára Európában, így Magyarországon is. A fogyasztók azzal tudják segíteni az ágazatot, hogy magyar hústerméket vásárolnak. A jelenlegi szabályozás szerint a termékeken köteles a kereskedő feltüntetni a hús eredetét kiírva vagy zászlóval, így a vásárlók könnyen meg tudják állapítani, honnan származik a tőkehús.

Felkészültek a decemberi forgalomra

Lengl Tamás, a mohácsi MCS Vágóhíd Zrt. vezérigazgatója arról nyilatkozott, hogy már kellő számban hizlalják a Bonafarm sertésintegrációs programjának keretein belül azokat a sertéseket, amelyek az ünnepi asztalra kerülnek, és felkészültek arra, hogy kielégítsék a decemberre évről évre jelentősen megnövekedő keresletet. Szigorú rendszert alakítottak ki, amely garantálja, hogy a legjobb minőségű sertéshús kerüljön a vásárlókhoz.

Minőségi hústermékek kerülnek ki az Ormánságból is, ahol tavaly Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi összefogásával létesítettek vágóhidat, húsfeldolgozó üzemet és sertéstelepet. Molnár Balázs ügyvezető elmondta, a Bőközi Legendás hústermékek és a tőkehúsok iránt is megugrik ilyenkor a kereslet, a darálthús-eladás megkétszereződik, emellett itt a disznóvágás időszaka is. Sokan nem maguk vágják le a disznót, hanem félsertést rendelnek. A Bőközi Legendás termékeket megyénk számos településére ki is szállítják, illetve nemrég Pécsett is nyílt mintaboltjuk.