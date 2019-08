Jó szakember válhat azokból, akiket nem vettek fel egyetemre

Nem kell csüggednie annak a több száz baranyai diáknak, akiknek nem sikerült az idei egyetemi felvételi, számukra az OKJ-s szakképesítés megszerzése is jó alternatíva lehet.

Több mint ötezeren jutottak be idén a PTE-re, az első körben felvételt nem nyert jelentkezők a pótfelvételi eljárás során jelentkezhettek újra. Azoknak sincs okuk aggodalomra azonban, akiket most nem vettek fel. Ha a leérettségizett fiatal úgy dönt, hogy még tanulni szeretne, akkor jelentkezhet az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) felsorolt tanfolyamok egyikére. De nem árt igyekezni, ugyanis az ingyenes OKJ-s képzések többsége szintén szeptemberben indul, vagy keresztféléves képzés esetén februárban.

Baranyában több lehetőség is van a frissen érettségizettek számára. Ha a diák előrelátó szeretne lenni, olyan szakmát választ, mely hiányszakmának számít. Az építőipari szakemberek – víz-, csatorna-, villany- és közműszerelő – mindig keresettek és nem utolsó szempont, hogy egy jó szaki elég magas fizetést vihet haza.

A tanfolyam-közvetítő oldalak gyűjtése alapján rengeteg a betöltetlen, OKJ-s végzettséggel megpályázható állás az informatika területén is, szinte aranyat érnek a jól képzett, programnyelveket ismerő webfejlesztők. A kereskedelem területén is megduplázódott a munkaerőhiány az elmúlt négy évben. Ezt jól mutatja az is, hogy a multicégek, áruházláncok szinte versengenek a dolgozókért, folyamatosan növelik a fizetéseket.

Az egészségügy iránt érdeklődő diákoknak a pécsi PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola is jó választás lehet. A jelentkezési feltétel itt is az érettségi bizonyítvány és az egészségügyi alkalmasság. A diákok többek között gyakorló ápoló, fogtechnikus, gyógymasszőr, mentőápoló, kardiológiai asszisztens képzésre is beiratkozhatnak, s a legtöbb szak tekintetében két év a tanulmányi idő.