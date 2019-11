Jó szakembereket a társasházak is csak nagy nehezen találnak

A társasházak lakói is küzdenek a szakemberhiánnyal. Több helyen már balesetveszélyes állapotok uralkodnak, de ez nem feltétlenül a közös képviselők nemtörődömségét jelzi, hanem azt, hogy egyszerűen nem lehet szakembert találni.

– Pécsett, a Boros utca 3-ban jártam a lányoméknál – írta egyik olvasónk nemrég a DN SMS rovatában. Félve ment be a bejárati lépcsőn, mert az leszakadófélben van. Azt kérdezte, hogy mégis mire várnak a közös pénzt kezelők, hogy elkezdjék a felújítást.

A megjelenés után több észrevétel is érkezett szerkesztőségünkhöz, egyikük például azt írja, nem biztos, hogy a közös képviselő nemtörődömsége az oka a lépcső állapotának, hanem az, hogy manapság nagy feladat szakembert találni. Elmesélte, hogy náluk a folyosók és az erkélyek vasai korrodálódtak el teljesen. Több nyugdíjas lakik a házban, már így is fizetik a szigetelés költségének egy részét, és ahogy írta, a tetőt is szigeteltetni kellett. A részleteket és közös költséget tehát mindenki rendesen fizeti, de egyszerűen nem találnak olyan szakembert, aki vállalná a vasalások felújítását. A téma kapcsán megkerestük Nagy Emilt, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetségének (LAKTÁSZ) baranyai elnökét.

– A közös képviselőnek egy bizonyos összeghatárig joga van megrendelni a felújítási munkákat, ami biztosan megtalálható a szerződésében vagy a szervezeti szabályzatban – mondta el az elnök. – Ha csak kisebb javításokról van szó, például ha elromlott a zár, és nem csukódik megfelelően a bejárati ajtó, a lakóknak csak jelezni kell a problémát a közös képviselő felé, akinek az a feladata, hogy intézkedjen az ügyben.

Nagy Emil azt is hozzátette, hogy természetesen a közös képviselő érdeke lenne, hogy minél gyorsabban elvégeztesse a munkát, de valóban komoly baj, hogy manapság nagyon nehéz szakembert találni. Ilyen esetben sajnos nem lehet azt mondani, hogy például két nap múlva javíttassa ki a hibát, hanem meg kell várni, amíg talál egy olyan szakembert, aki elvégzi a munkát.