Jó tudni mindenkinek: a szemét nem fűt!

A háztartási hulladékkal való fűtés nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító, és a kéményben életveszélyes állapotot is előidézhet – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Az utóbbi években egyre többen állnak vissza vegyes tüzelésre, illetve építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat – a kéménytüzek száma is ezzel együtt megnőtt. A fő ok a nem megfelelő tüzelőanyag használata, és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében ugyanis sokan a háztartási hulladékot égetik el, a katasztrófavédők tapasztalatai szerint.

– Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben nem megfelelő tüzelőanyagot – például lakkozott, festett, vagy nedves fát, műanyag palackokat, ruhaneműt – égetnek – hívják fel a figyelmet a szakemberek. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad, és akár kéménytűz is kialakulhat, ahonnan a lángok másodpercek alatt átterjedhetnek a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire. A nem megfelelő tüzelőanyag használata ezen kívül szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet.

Fával fűtés esetén a legoptimálisabb, ha két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fát használunk. A nedves, vagy kezelt fa nemcsak több lerakódást képez a kéményben, de a fűtőértéke is rosszabb. A háztartási szeméttel való fűtés a lehető legrosszabb megoldás, és a megspórolt fűtési költségeknél lényegesen komolyabb kárt tud okozni: szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is. A hulladék ugyanis amellett, hogy mérgező gázokat bocsát ki, amelyek károsak az egészségre, a kémény élettartamát is csökkenti. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.