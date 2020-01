Jó ütemben halad a székesegyház felújítása

Mint ismeretes, közel ötven év után, 2019 októberében restaurálási munkák kezdődtek a pécsi bazilikában. Az 1009-es évben alapított székesegyház történetében ötödik alkalommal kerül sor az átfogó felújításra, amely jelenleg is zajlik.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint legutoljára 1962–68 között dolgoztak mesteremberek az épületen. Az elmúlt évtizedek során elavulttá vált a fűtési rendszer, illetve az egyes hajók, kápolnák, freskók és több berendezés is felújításra szorult. A jelenleg is zajló munkálatok várhatóan 2020 decemberében fejeződnek be.

Az eddig eltelt három hónap alatt mindegyik épületrészben történtek változások: a Mária-kápolnában és a Szent Mór-kápolnában is beszerelték a fűtés és a villamos vezetékeket, és elkészült a festőrestaurálás. Az elkövetkező időszakban többek közt a padló csiszolására, a hibás elemek pótlására, a lábazat festésére, a csillárok és lámpák elhelyezésére, illetve az ólomüveg ablakok időszerű restaurálására kerül sor. A Jézus szíve kápolnában és Corpus Christi kápolnában is zajlanak az átfogó és ütemezett munkálatok, csakúgy, mint a sekrestyében és az altemplomban.

A templomtérben tavaly novemberben elkészültek a fűtési és villanyszerelési munkák is. Jelenleg a padok res­taurálása, a padló csiszolása, pótlása zajlik. Hamarosan elkezdődik a déli mellékhajó állványozása, festőrestaurálása is. A csillárok és az orgonakarzat boltozatának restaurálása, az új lámpák, a hangosításhoz szükséges eszközök elhelyezése, a fém-, illetve a kőelemek tisztítása van még hátra.