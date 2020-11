Jobb megélhetést szeretnének biztosítani a lakóknak

Ilyenkor, amikor a mezőgazdasági munkának vége, vagy a kinti munkákat a rossz idő miatt nem tudják végezni, akkor a ligeti közmunkások rongyszőnyeget készítenek. Tavaly tavasszal tanfolyamon tanulták meg a dolgozók, hogyan kell az állványon szőni. Vargáné Szabó Gabriella, a község polgármestere elmondta, eddig inkább csak a helyiek rendeltek, de volt már olyan, hogy kérésre olyan színűt és mintájút készítettek, amilyet a vevő szeretett volna.

– A mezőgazdasági teendők végeztével az év utolsó kettő és az első három hónapjára kellett elfoglaltságot keresnünk, egy olyan tevékenységet, amelyet nemcsak szívesen, hanem szépen tudnak kivitelezni. Az értékteremtésre a téli hónapokra plusz két embert tudunk foglalkoztatni. Mindegyik kosárban ott van készítőjének az egyénisége, de a neve a címkén is feltűnik. Egyedi pecséttel látják el a termék kísérőcéduláját – mondta Gulácsi Erika, Szalatnak polgármestere. Az eladott kosarak és tárolók után jutalmat kapnak a dolgozók, ezzel a közfoglalkoztatásban szerzett fizetésüket egészítik ki.

A kistapolcai önkormányzat is megtalálta azt, amiben a legjobban és legeredményesebben tud működni. A közfoglalkoztatás keretében 2014-ben kezdték meg a cirokseprűk gyártását. A mezőgazdasági programban megtermelt cirokot feldolgozzák, és a dolgozók a „boszorkányos házban” kötik a seprűket.

Minőségi terméket kapunk, és a vásárlással segítünk is

Az önkormányzatok szociális szövetkezeteinek termékeinek megvásárlásával segítjük a kistelepüléseken élőket. Ajándékként is nagyobb sikert arathatunk vele a bor-bonbon párosításnál. Több község – mint például az ócsárdi és a katádfai – savanyúságokat készít, Liget gyümölcsleveit is érdemes megkóstolni, a Márokért Szociális Szövetkezet adalékoktól mentes szörpöket, lekvárokat, paprika­krémet, savanyúságokat készít, a nagydobszai önkormányzat fűszerpaprikát ajánl, a gordisai szövetkezet „Gordisai Csodálatos” termékei között a savanyúság, lekvár, különleges zöldség­krém, zakuszkafélék, szilvacsatni (fűszeres szósz) is található.