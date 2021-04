Jogosulatlanul használják a mozgáskorlátozottak parkolóhelyeit

Tavaly ősszel nyitották meg a forgalom előtt a felújított Centrum parkolót.

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

A belvárosban dolgozók, ügyeket intézők szívesen használják ezt a területet, innen percek alatt megközelíthető a főtér, az Árkád vagy a vásárcsarnok. Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, mióta ingyenes a várakozás, a belvárosi parkolóban az útkanyarulatokban szabálytalanul álló autók jelentősen megnehezítik a közlekedést. S gyakran arra is van precedens, hogy ezek az autósok nem csak a közlekedési szabályokat sértik meg, hanem a környezetet is károsítják azzal, hogy a zöldfelületen állnak meg.

Egyik olvasónk pedig azt sérelmezte a közelmúltban, hogy gyakran nem talál itt üres mozgáskorlátozott parkolóhelyet.

– A Centrum parkoló mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyein szerettem volna parkolni, lévén, hogy erre jogosult vagyok. A helyeket azonban olyan autók foglalták el, amelyek szélvédője mögött semmilyen erre felhatalmazást nyújtó igazolványt nem láttam. A hatóságok fokozottabb ellenőrzése talán segítene a helyzeten – fogalmazott csalódottan olvasónk.

A napokban mi is ellátogattunk a parkolóba, ahol azt láttuk, hogy a mozgáskorlátozott helyek mindegyikén állnak, ám az autók szélvédője mögött ott voltak az igazolványok. Természetesen azt, hogy esetleg valamelyik hamis-e, vagy hogy valaki jogosulatlanul használja-e azt, laikusként nem tudtuk megállapítani. Az azonban biztos, hogy mi is sokszor látunk igazolvány nélküli autókat mozgáskorlátozott helyen állni, s nem csak itt, hanem a bevásárlóközpont tetején hasonló módon, és belvárosszerte más területeken is.