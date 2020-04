Jól halad a rendelő fejlesztése

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Bicsérd is fejlődik, több nyertes pályázata is van az önkormányzatnak.

A község az orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos alprogramban mintegy 7,3 millió forintot nyert, míg a rendelő épületét 28 millió forintból fejlesztik. Az eszközök és berendezések már korábban megérkeztek a településre, többek között vizsgálóágyak és szekrények, új számítástechnikai eszközök, illetve az orvostechnikai eszközök közül például EKG-készülék, ABPM, defibrillátor, újraélesztési gyakorlóbábu is szerepel a csomagban.

Mint azt Vér József polgármestertől megtudtuk, jól halad a rendelő épületének fejlesztése is. Itt egy új rendelői szobával bővítenek, így szét tudják választani a gyermek-, illetve a felnőttrendelést. A tervek szerint a gyerekek számára gyerekvárótermet is kialakítanak, a gyermekbarátabb környezet érdekében. Az épület infrastrukturális tekintetben is megújul, korszerűsítik a víz-, a fűtés- és az elektromos hálózatot. Várhatóan nyáron fejeződnek be a munkálatok.