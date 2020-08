Jól jön minden kis segítség az iskolakezdéshez

Nyakunkon a tanévkezdés, a szülők többsége már beszerezte az iskola által kért tanszercsomagokat, melyekhez több önkormányzat nyújt támogatást.

A közösségi oldalakon számos szülő ad felháborodásának hangot azért, hogy miért „csak” ötezer forintot ad az önkormányzat az iskolakezdéshez, miközben a szegényebb falvakban élők ennél jóval magasabb összeget, akár 20 ezer forintot is igényelhetnek. Dr. Markovics Boglárkát, Harkány jegyzőjét kértük meg, magyarázza el, miből adódnak vagy adódhatnak a nagy különbségek.

– Az iskolakezdési támogatás egy nem kötelező támogatás, minden önkormányzat maga dönt, hogy adja-e, vagy sem, ha pedig adja, akkor milyen feltételekkel és milyen összegben. A helyi szociális rendeletben szokták szabályozni ezt a támogatást, melyet jellemzően a szociális feladatokra nyújtott állami támogatásból gazdálkodnak ki – mondta a jegyző.

Ebből a keretből azonban valamennyi szociális feladat költségét ki kell gazdálkodni. Elsőbbséget nyilvánvalóan a kötelező ellátások finanszírozása élvez, arra kell, hogy legyen forrás. Ha marad a keretből, akkor abból nyújtanak más típusú támogatást is az önkormányzatok, mint például az iskolakezdési, vagy az újszülött érkezésére, letelepedésre szolgáló összegeket, melyek szintén nem kötelező, csak adható támogatási formák.

A jegyző szerint a kistelepüléseken az ilyen típusú ellátásoknál pontosabban tudják, hogy hány gyerek van, kik fogják felvenni a támogatást. Egy városban nyilvánvalóan többszörös a gyereklétszám, ráadásul úgy kell kalkulálni, hogy igénylés esetén minden jogosult támogatáshoz jusson. Ezért szoktak a nagyobb települések, városok kisebb összeget megadni. Persze van olyan település is, ahol csak a rászorulók kapnak, vagy ahol egyáltalán nem is segítik a tanévkezdést a családok számára, Harkányban is csak tavaly vezette be a képviselő-testület ezt az ellátási formát.