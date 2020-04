Jól jön most a segítség az állatmenhelyeknek

Az állatmenhelyek megyénkben is nehéz helyzetbe kerültek a kialakult járványügyi helyzet miatt, látogatni egyiket sem lehet és az adományok mennyisége is csökkent. Az ott dolgozók mindent megtesznek, hogy a lehető legjobb ellátást kapják a befogadott kutyák és macskák, de szükségük van a segítségre.

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület is várja a pénzbeli és a tárgyi felajánlásokat, de most akár egy szavazattal is sokat segíthetünk nekik. A menhely ugyanis – megyénkből egyedüli indulóként – részt vesz a Bayer állategészségügy által meghirdetett pályázaton, amelyen a három legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet jelentős összegű, állatorvosi szolgáltatásokra beváltható támogatást kap.

Ha segíteni szeretnénk a pécs-somogyi menhelynek, nem kell mást tennünk, mint május 19-ig leadni rájuk a voksunkat a foresto.hu internetes portálon elindított szavazáson. Az egyesületnél az állatorvosi költségek havonta több százezer forintba kerülnek, ezért lenne fontos, hogy ehhez is segítséget kapjanak.

Bajban ismerszik meg a jó barát, tartja a mondás. Három éve hatalmas károkat okozott az orkán erejű szél a patacsi MancsRanch állatfarmon. A szél letépte az istálló tetejét. Többen összefogtak, hogy Morpheusz, a nagy feketetestű Cane corso kutya, Zsebibaba, a törpe kecske és Mimóza, a pónilón segítsenek. Most újabb segítségre szorulnak, ugyanis a koronavírus miatt bezárta kapuit az állatfarm.

– Idén februártól látogatható lett a MancsRanch. Naponta három családot fogadtunk, egészen áprilisig be voltunk táblázva. A vírus miatt ezeket le kellett mondanunk, továbbá a rendezvényeink is elmaradnak és az esküvőket is visszamondtuk, ahol az alpakáink kísérték be a fiatal párokat az oltár elé – mondta érdeklődésünkre Fejes Rózsa, az állatfarm alapítója.

Ezekben a napokban takarmányra, tápokra és anyagi segítségre lenne a legnagyobb szükségük, hiszen a 44 kis állatnak az állatorvosi ellátását is el kell látniuk. A MancsRanch az Állati Suli Alapítvány számlaszáma: 50800104-15535041.