Jólesett a forró tea a metsző hidegben

Vörös kód lépett életbe vasárnap a nagy hideg miatt, ebben az időszakban a hajléktalanok mellett figyeljünk oda azokra is, akik egyedül élnek, nehezen látják el magukat. A Mosolymanó Egyesület hétfőn és kedden meleg teát és zsíros kenyeret kínál a járókelőknek.

Csak egy rövid sétát tettünk hétfőn délelőtt Kertvárosban, ám a csípős hidegben ez sem volt túl kellemes. Az elrendelt vörös kód azt is eredményezi, hogy valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan-ellátórendszer már nem tudja elhelyezni őket. Ám nem csak őket fenyegeti a kihűlés ilyenkor, egy fűtetlen házban, egyedül élő, mozgásában nehezített ember is megfagyhat éjszaka. Az elmúlt években a kihűléses halálesetek többsége ugyanis nem közterületen, hanem lakásokban történt.

Jól tudják ezt a pécsi Mosolymanó Egyesületnél is, éppen ezért a járványügyi szabályok betartása mellett tegnap 11 és 16 órakor meleg teát és zsíros kenyeret tettek az egyesület székhelyénél (Várkonyi Nándor utca 7.), a lépcső tetejére, egy asztalra. Ezt az arra járók szabadon, ingyenesen elvihették saját részre. Az akciót ma is folytatják, ugyanezekben az időpontokban.

– Az egyesület tűzifával és élelmiszercsomagokkal is segíti a rászoruló családokat, ám tudjuk, hogy azoknak is szüksége lehet segítségre, akik nincsenek a mi látókörünkben. Elhatároztuk, hogy most lehetőségeinkhez mérten nekik is segítünk – mondta el lapunk kérdésére Vörösné Deák Andrea, az egyesület elnöke.

A rászorulók számára nem csak a zsíros kenyérrel és teával próbálják szebbé tenni ezeket a hideg napokat, néhány meleg pulóvert, kabátot is kiakasztottak hétfőn a Mosolymanó élé. Sőt, a készlet erejéig maszkkal is tudnak szolgálni.