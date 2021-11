Jön a Black Friday, óvatosan kell bánni a csábító akciókkal

Közeleg a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelentő Black Friday, amikor rendkívüli akciókat kínálnak a kereskedők, szolgáltatók. Fontos azonban részletesen tájékozódni vásárlás előtt a kedvezmények részleteiről, hívják fel a figyelmet fogyasztóvédelmi szakemberek.

Magyarországon is egyre népszerűbb a „Black Friday”, azaz a „fekete péntek”, ami a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelzi, és amikor átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a kereskedők – idén ez a nap november 26-ra esik, de várhatóan már korábban, november közepétől számos akció lesz elérhető. A statisztikai adatok alapján ezen a napon a legkeresettebb termékek a divatáru, a ruhák, cipők és az elektronikai eszközök. Fogyasztóvédelmi szakemberek azonban hangsúlyozzák: kellő körültekintéssel kezeljük az akciókat!

Fontos például, hogy vásárlás előtt győződjünk meg arról, hogy a termék valóban olcsóbb-e, azaz hasonlítsuk össze különféle üzletek ajánlataival. Ehhez számos online árukereső felület segítsége igénybe vehető. Mindez azért fontos, mert sokszor előfordul, hogy az akciós termékek máshol, eredeti áron is ugyanannyiba kerülnek, vagy esetleg kevesebbe. Minden esetben nézzük meg tehát, hogy a kereskedő által adott kuponok, leértékelések érdemi kedvezményt tartalmaznak-e.

Gyanúra adhat okot az irreálisan alacsony ár is, mert ez esetben fennáll a veszélye annak, hogy silány minőségű, hamis terméket kap a vevő, de az is előfordulhat, hogy a termék soha nem érkezik meg. Online vásárlások esetén fontos ellenőrizni, hogy a weboldalon jól azonosítható-e a kereskedő, megtalálható-e az elérhetősége. – A magyar nyelvű honlap vagy a „.hu” végződés nem feltétlenül jelenti, hogy hazai kereskedőtől rendelünk. Külföldi forgalmazóra utalhat többek között az is, ha a honlap szövege magyartalan megfogalmazású, nyelvtani hibáktól hemzseg.

Online vásárlás előtt kattintsunk a „Kapcsolat” menüpontra, innen megtudható, hogy hazai webáruházban böngészünk-e, különben probléma esetén külföldre tudjuk csak visszaküldeni az árut, a postázás költsége pedig meghaladhatja a termék árát is – hívják fel a figyelmet a fogyasztóvédők.