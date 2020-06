Jön a szezon! Július közepétől kapható a baranyai dinnye

Megjelent a piacokon és a bevásárlóközpontok polcain a görögdinnye, de ez a gyümölcs nem a mézédes ormánsági, arra még néhány hetet várni kell.

Megyénkben mintegy 150 hektáron termelnek görögdinnyét, szezononként általában 6 ezer tonna mézédes gyümölcsöt takarítanak be és árusítanak a gazdák. A tavalyi év szélsőséges időjárása a dinnyetermelőket is érintette, ám ennek ellenére kiváló minőségben és megfelelő mennyiségben termett a magyar dinnye. Még szeptember közepén is vásárolhattunk az utolsó ültetésű szabadföldi gyümölcsökből, a termelők remélik, hogy idén is hosszan tart majd a szezon.

Bár mint mondják, félő, hogy az idei termés mennyisége valamelyest elmarad a tavalyitól. Ez egyrészt a koronavírus-járvány különböző hatásai miatt lesz, másrészt az időjárás több szempontból sem volt megfelelő, a gazdák az áprilisi alacsony hőmérsékletek miatt nem tudtak korán ültetni.

A pécsi vásárcsarnokban több helyen árulnak már görögdinnyét, jellemzően törököt, görögöt és olaszt, 300–400 forintot kérnek kilójáért. A vásárlók elmondása alapján finom, édes, ameddig nincs magyar, ez is megteszi. De olyan véleményt is hallottunk egy vevőtől, hogy ő inkább meg sem próbálkozik a kamionban megérett külföldivel. Fontos felhívni a vásárlók figyelmét, ha az utak mellett magyar – vajszlói – felirattal hirdetik a dinnyét ne dőljenek be a plakátoknak, ez még nem a magyar termés. Szin József gerdei gazda hosszú évek óta foglalkozik dinnyetermesztéssel, lapunk kérdésére elmondta, hogy július első napjaiban már kapható lesz a hazai dinnye, ám a szezon valamivel később, tizedike körül kezdődik. Sárgadinnyéből van már magyar, a legtöbb helyen 690 forintért adják kilóját.

A termelő érdeke, hogy minél tovább tartson a szezon

A magyar termelők érdeke, hogy az ültetés időszakát minél inkább húzzák szét, ne egyszerre ültessék el az összes növényt. Ez a piaci viszonyok miatt előnyös, mert így nem egyszerre fog beérni a dinnye, minél tovább kitarthat majd a szezon. Július 15-ig minden évben jellemzően a spanyol és a görög dinnyék uralják a piacot, ám július közepétől a mediterrán országokban leterem a görögdinnye, ezért azt követően már a magyar termés jelenik meg az exportpiacokon is, így a belső kereslet kielégítése mellett már a kivitelt is szem előtt lehet tartani. Ha ez nem így történik, és a termőterületek jelentős részén idejekorán érik meg a dinnye, az már problémát jelenthet az értékesítésnél.