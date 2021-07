Jön a vajszlói dinnye, paradicsomból is többfajtát kínálnak a piacon

Hová tűntek az árusok, tettük fel a kérdést csütörtök reggel a pécsi vásárcsarnokban, mivel jóval kevesebb eladó volt, mint korábban. Nem kell megijedni, mosolygott az egyik zöldséges, nem léptek le, nem adták vissza vállalkozásukat – csak szabadságra mentek.

Ezt ne hagyja ki! Parlament nélkül egyre szánalmasabbá válik Jakab Péter

– Tudja, én is mennék, de akkor jóval kevesebb pénzt keresnék – tette hozzá.

A nyári piaci kínálat így is bőséges. A magyar meggy, cseresznye, barackok mellett megjelent a hazai sárgadinnye és a görögdinnye is, amit több helyen nemcsak egészben és félbe szelve árusítanak, hanem negyedcikkekben is. Egy örömhírrel is szolgáltak: várhatóan a jövő héten megérkezik Vajszlóról az első mézédes, baranyai görögdinnye. A kilóára háromszáz forint körül alakulhat, és a remények szerint 10-15 kilósok is érkeznek majd a csarnokba.

A kirakodóasztalok zsúfoltak voltak, a gyümölcsök mellett burgonya-, káposzta-, karalábé-, tök-, padlizsán-, vöröshagymahegyek tornyosultak.

A paradicsomrajongók is örülhetnek. Míg Csukás István mesefiguráját, Gombóc Artúrt a csokik hozták izgalomba, legyen az kerek, szögletes, hosszú, édes, keserű, tej, mogyorós, hasonlót élhetnek át most a paradicsom­imádók. Amikor körbejártuk a pécsi vásárcsarnokot, láttunk kicsi, nagy, fürtös, piros, sárga, lila és fekete paradicsomot is.

– Én mindegyikből vásárolok, nem tudok választani. Egyiknek jobb íze van, mint a másiknak. Otthon most lecsó lesz, ez a gyerekeim egyik kedvenc étele – mesélte egy anyuka. – A másik topétel nálunk nyaranta a tök, amiből aztán főzeléket vagy rántott tököt készítünk.

Egy másik nyári kedvenc is megjelent már a piacon: a kukorica. Jelenleg egy darab ára 200–300 forint között mozog.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm vagy darab, doboz, csokor)

Zöldségek

burgonya 100–320/kg cukkini 249/kg káposzta 220–250/kg karalábé 200/db karfiol 449/kg kelkáposzta 390/kg kukorica 200–250/db paradicsom 450–620/kg salátauborka 390/kg sárgarépa 320–350/kg vöröshagyma 320–350/kg zeller 350/db zöldséggyökér 1490/kg tök 249/kg tv-paprika 690/kg

Gyümölcsök