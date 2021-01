Jön az év első pécsi fesztiválja!

Győrffy Zoltánt ősszel nevezték ki a PTE kapcsolati igazgatójának, hogy az egyetem országos megjelenésén javítson. A feladat első átfogó eseménysorozata ezen a héten lesz, az online Irány a PTE! Kultúrfeszt, amely egyúttal hazánk első nagy fesztiválja idén.

– Mi a dolga a kapcsolati igazgatónak?

– A fő feladata erősíteni az egyetem láthatóságát, összefogni a külső-belső kommunikációt, a PTE weboldalak, újság, tévé, közösségi média megjelenéseit. Továbbá a központi rendezvények, ünnepségek szervezését irányítani, de foglalkozik a beiskolázással, a vállalati kapcsolatokkal, az alumni-programokkal, a PTE arculati kérdéseivel is.

– Az ország első idei fesztiválját rendezik a jövő héten. Milyen szándékkal?

– Minden benne lesz, amiért dolgozunk. Tíz kar együttműködésével a pécsiség, a pécsi egyetemi lét feelingjét igyekszünk megmutatni, azokat a kultúrprogramokat és egyéb eseményeket, amiért érdemes idejönni tanulni. Nemcsak a szakokat ismertetjük, hanem minden jó kedvet, örömöt teremtő életmozaikot, ami Pécsre kiemelten jellemző.

– Online programokról van szó, hol lehet ezt elérni?

– Naponta 15–21 óra között kerülnek fel régi felvételek és élő újdonságok a felveteli.pte.hu/kulturfeszt oldalra, öt nap alatt 170 program. Nem csak a felvételizőknek és szüleiknek készülnek műsorok, megszólítjuk az egykori PTE-es diákokat, és azokat is, akik egyszerűen csak szeretik Pécset. Lesznek élő műsorok vízilabdázókkal, kutatókkal, táncosokkal, ismeretterjesztő előadások, koncertek, közös főzések és borkóstolók is. Az oldal már él, a programok pedig a fesztivál után is elérhetők.

– Jól tudom, hogy a kapcsolatteremtésen túl a borászatban is otthonosan mozog?

– Ez mostanában inkább csak hobbi. Több mint húsz éve jelennek meg borászati cikkeim, az elsők még a Dunántúli Naplóban – talán ennek köszönhetően is nyertem el tavaly év végén a Magyar Sommelier Szövetség borszakírói díját. Ugyanakkor a PTE-n részfeladatom a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet marketingjét is fellendíteni.

– Milyen borra esküszik?

– Ha kettőt is ki lehet emelni, akkor a villányi portu­giesert és a pécsi cirfandlit említeném, mert jellegzetesek, egyediek, meghatározók a térségre. S még, ha olykor szélmalomharcnak is tűnik, nem véletlenül szervezzük meg hét éve a portugieserek világbajnokságát.