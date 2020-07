Jön! Jön! Jön az ormánsági dinnye!

A hazai dinnye népszerűsítése volt a célja a hagyományos gyümölcskóstoltatásnak. A pécsi Kossuth téren megrendezett akció igen népszerű volt, rövid idő alatt elfogyott az egy tonna görögdinnye.

A héten elkezdődött a hazai, ormánsági dinnye tömeges szedése a vajszlói, sellyei földeken. Hogy felhívják a figyelmet a jó minőségű magyar gyümölcsre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete ormánsági dinnye promócióval egybekötött sajtótájékoztatót tartott tegnap délelőtt a pécsi Kossuth téren. Az eseményen sokan megkóstolták az idei termést, alig győzték szeletelni a dinnyét, hogy újra feltöltsék a megüresedett tálcákat.

A rendezvényen részt vett Rittlinger József, a NAK megyei szervezetének elnöke, Horváth Zoltán kormánymegbízott, Őri László, a megyei közgyűlés elnöke, és Horváth Béla, a NAK Kertészeti Osztályvezetője is. Rittlinger József beszámolt arról, hogy 2017-ben egy ötlet alapján indították útjára a dinnyevédjegyet, melyen feltüntették, hogy melyik megyéből, kitől származik a dinnye, amelyet egy szám jelez. Ezt Baranyában egy applikációval fejlesztették tovább. Azt is elmondta, hogy a mai napon a Keresd a Dinnyést! akció keretében például Horváth Béla sellyei dinnyeföldjére is el lehet látogatni.

Őri László úgy fogalmazott, hogy a baranyaiaknak a következő hetekben érdemes lesz keresniük a piacokon a helyi termékeket, például a görögdinnyét.

– Ez a rendezvény is rávilágít arra, hogy milyen nagy mennyiségben és jó minőségben érhetőek el az idénygyümölcsök és zöldségek a megyei termelőknél. Ezért szeretnénk a következő időszakban is ösztönözni a megyében szolgáltató közétkeztetőket, hogy kínálatukba emeljenek be minél több helyben megtermelt, egészséges idénygyümölcsöt – mondta az elnök.

A szárazság és a hideg nem tett jót

Horváth Zoltán ismertette, hogy 44 olyan dinnyetermelő van már csak a megyében, akik támogatásért fordulnak a kormányhivatalhoz. Néhány évvel ezelőtt ez a szám sokkal magasabb volt.

– Több mint 110 hektáron termelnek idén dinnyét Baranyában, ebből 2 hektáron sárgát, a többin pedig görögdinnyét – mondta a kormánymegbízott.

Az érdeklődőknek azt is elmondta, hogy idén az időjárás nem volt túl kegyes a dinnyetermelőkhöz, a vírus gazdasági hatásai mellett a tavaszi szárazság után következő hideg sem tett jót a palántáknak.