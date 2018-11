Jönnek a mínuszok, az autót is fel kell készíteni a hidegre

A különösen enyhe ősz után a napokban igazán téliesre fordult az idő, előkerültek a sapkák, kabátok. Ha eddig nem tettük, most autónkat is fel kell készítenünk a mínuszokra.

A téli hidegre fontos az autónkat is felkészíteni, hiszen a latyakos, jeges utakon, a romló látási körülmények miatt jobban kell figyelnünk. A szakemberek arra kérik az autósokat, ha még nem tették, akkor a nyári gumikat most cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra.

Nem árt tudni, a kötelező minimális bordamélység 4 milliméter, ha ennél kopottabb a téli gumi, akkor mindenképp le kell cserélni. A gumik állapota mellett a guminyomást is ellenőrizni kell, a téli időszakban ezt érdemes kéthetente ellenőrizni és a megfelelő értékre beállítani.

Legtöbbünk tapasztalt már olyat, hogy járműve nem indult el a nagy hidegben az akkumulátor miatt, ezért érdemes azt is ellenőrizni. Amennyiben három évnél régebbi, javasolt megméretni a teljesítményét szakszervizben, nagy hidegben ugyanis csökkenhet a hatékonyság. Ilyenkor többször célszerű ellenőrizni az olajat és az olajszintet, és ha szükséges, akkor cseréltessünk olajat a meglepetéseket elkerülendő.

Cserélni kell

Télen, a mínusz fokokban a nyári ablaktörlő folyadék azonnal ráfagy a szélvédőre, és pillanatok alatt átláthatatlan vékony jégréteget képez az üvegen. Szükséges tehát az ablakmosó folyadék cseréje és emellett érdemes az autó hűtőrendszerét legalább 25 fokos dermedéspontú fagyállóval feltölteni. A zárakat is fel lehet készíteni a hidegre – használjunk jégoldó spray-t az első hajnali fagyok előtt. Fontos a megfelelő látás és láthatóság, ezért ellenőrizni kell a lámpákat és az ablaktörlő lapátokat is. Ha valamelyik törött, javíttassuk vagy cseréljük le időben.

Fő az éberség

Ha leesik a hó, elindulás előtt járművünk alapos takarítása az első, ez azt jelenti, hogy a motorháztetőt, az ablakokat és a tetőt is söpörjük le. A munkálatokhoz kis seprűt, jégkaparót, jégoldót tároljunk az autóban, ezek mellett kaphat helyet a hólánc is. Már takarítás közben érdemes beindítani a motort, ami felfűtheti az utasteret és gondoskodjunk a páramentesítésről is. Továbbá fontos, hogy a megváltozott körülményekre ne csupán az autónkat, hanem saját magunkat is felkészítsük. Mivel ilyenkor teljesen más típusú vezetéstechnika szükséges, mint a száraz aszfalton.