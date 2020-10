Jótett helyébe jót: mézet is kapnak a véradásért

Immár hagyományosnak nevezhető mézes véradó napot tartanak csütörtökön a Pécsi Regionális Vérellátó Központban.

Termelői mézzel és apró meglepetésekkel köszönik meg a véradók segítségét október 29-én 8.00 és 17.30 között a pécsi véradóközpontban (Pacsirta u. 3.).

A mézes véradó napot nagy sikerrel rendezik meg Pécsett, igen népszerű a véradók körében. May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója, a Pécsi Méhészegyesület Elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a baranyai méhészek már hatodik alkalommal támogatják a Regionális Vérellátó Központ munkáját azzal, hogy baranyai, termelői mézet adnak át nekik, melyet majd a véradásra érkezők kapnak meg.

Hagyományosan a megyei mézversenyek alkalmával korábban begyűjtött, természetesen érintetlen mézet kapják a véradók, melynek igazán örülnek. Idén pedig a méhészek mézadományait gyűjtötték össze, minden üvegben baranyai, termelői méz található.

A szaktanácsadó arra is felhívta az olvasók figyelmét, hogy az őszi-téli időszakban a tapasztalata szerint megnövekszik a mézfogyasztás. Ajándékba is szívesen adunk hazai termelőtől származó mézet, és az ünnepi időszakban a sütéshez is előszeretettel használjuk az édességet. Az influenzaszezonban és a koronavírusjárvány-helyzetben pedig különösen jót teszünk egészségünknek, immunrendszerünknek a mézfogyasztással. Az aranyló méz gyógyító hatásairól számtalan feljegyzés született, a propolisz pedig rengeteg flavonoidot tartalmaz, ennek köszönhetően nemcsak a sebek gyógyítására alkalmas, de természetes antibiotikum is, mert a benne található savak hatékonyan veszik fel a küzdelmet a betegségeket okozó baktériumokkal.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és tb-kártyát is.

Évente nagyságrendileg 380 ezer egység vért vesz le az Országos Vérellátó Szolgálat, s mint többször hangsúlyozták már, téves gondolat, hogy a ritkább vércsoportokra gyakrabban van szükség. Minden vércsoport ugyanolyan fontos, hiszen a vércsoportok megoszlása a levett vér, illetve a felhasznált vér tekintetében azonos, valamint a magyarországi gyakorlatban az egészségügyi intézmények törekednek a vércsoport-azonos vérátömlesztésre.

A héten nem csak a mézes csütörtökön adhatunk vért, a megyében több alkalommal is lehetőség nyílik jótékonykodásra. Ma a szavai könyvtárban délután 13.00 és 15.00 között, holnap Pécsett az Uránia Moziban délután 15.00 és 18.00 között adhatnak vért a segíteni szándékozók. A Pécsi Regionális Vérellátó Központban, a Komlói Kórház Transzfúziós Osztályán, illetve a Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztályán a hét több napján is lehet vért adni.