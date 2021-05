Jövő héten megkezdődik a tavaszi érettségi

A végzősök szigorú szabályokat betartva érettségizhettek 2020-ban, s mivel a járvány jelenleg is tart, idén is hasonló lesz a helyzet. A hatályos kormányrendelet értelmében idén írásbeli vizsgák lesznek, gyakorlati és szóbeli vizsgák azonban jellemzően nem.

Ezt ne hagyja ki! Újraindul a turizmus Magyarországon

Kivételek idén is vannak, akkor ugyanis meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát, ha az adott tárgyból ezen a szinten egyébként csak szóbeli vizsgarész van. De fontos tudni, hogy az érettségi idén sem kötelező, s a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában a díj szeptember 30-ig visszaigényelhető.

Az érettségi tehát a baranyai középiskolákban is jövő hétfőn kezdődik, s a járványügyi előírásokat most is be kell majd tartani. Így például azt, hogy az egy helyiségben vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt, akiknek be kell tartaniuk a minimum 1,5 méteres távolságot. Biztosítani kell az iskolákban a kézfertőtlenítőt, a maszkviselés a vizsgaszervezőknek és a felügyelő tanároknak kötelező lesz, a diákoknak a vizsga előtt kötelező, közben csak ajánlott, de nem kötelező.

A Pécsi Tudományegyetemet a 2021. évi általános felvételi eljárásban összesen 13 809 középiskolás és gim­nazista jelölte meg. Az első helyes jelentkezők száma is 500 fővel, 8 százalékkal, az állami ösztöndíjra jelentkezők száma pedig összesen több mint 1600 fővel, 15 százalékkal emelkedett.

Április 19-től elérhetők az ügyintézési funkciók az E-felvételiben, a felvi.hu honlapon. A felsőoktatásba jelentkezőknek így már lehetőségük van adataik ellenőrzésére, módosítására, az esetleg még hiányzó dokumentumaik pótlására. Megtekinthetik az érintettek a személyes információkat, a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá majd az érettségi eredményeket, felsőoktatási okleveleket, nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozó hitelességi információkat.

A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési helyek visszavonására legkésőbb július 8-ig, egyetlen alkalommal van lehetőségük az érintetteknek.