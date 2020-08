Jövő nyárra megújul a siklósi várkert

Rendezvénytér, szolgáltatóház, helyi piac és játszótér is lesz jövő nyártól a siklósi várkertben. A várfal külső oldalán egy parkolót is építenek, valamint elektromos járművekhez való töltő is lesz. A 350 millió forint támogatottságot élvező beruházás alapkövét tegnap délután tették le.

A beruházás ünnepélyes alapkőletételén beszédet mondott Riegl Gábor polgármester és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője. A település vezetője elmondta, hogy a korábban beadott pályázathoz képest számos változtatást eszközöltek, mind műszaki tartalmát, mind a forrásokat tekintve. – Emblematikus eleme a projektnek a várfal nyitása. A belvárost benyitjuk a belső várkertbe, a várudvarba és olyan szolgáltatásokat próbálunk nyújtani a turistáknak és a siklósiaknak is amitől azt reméljük, hogy belakják ezt az óriási zöldfelületet – fogalmazott Riegl Gábor. Azt is hangsúlyozta, hogy a 350 milliós támogatottságú projekt az évek előrehaladásával igen komoly forráshiánnyal küzdött, ami most közel 30 millió forintos plusz ráemeléssel meg tud valósulni, továbbá a város is hozzátesz egy 16 millió forintos önerőt. De elmondta azt is, hogy a jelenlegi fejlesztés még csak a kezdet, a Gyűdi bástya irányába folytatnák a következő években a munkát. Nagy Csaba kiemelte, hogy a 2021-ben következő uniós támogatási ciklusra jó lenne tudni, hogy melyek azok az elképzelések amivel a várost és a várat tovább lehetne fejleszteni. Kifejezte örömét azzal kapcsolatban is, hogy a jelen beruházást helyi cég nyerte. A kivitelezés várhatóan 2021 márciusában fejeződik majd be, a projekt 2021 június végéig tart. A műemlék évszázados története A siklósi vár erődjének első falait még 1260 körül rakták le. Az első írásos emlék 1294-ből való és a pécsi káptalanság irattárában megtalálható. A vár az évszázadok alatt többször is gazdát cserélt, a Soklyósy család, a Kakas és a Pásztói család majd a Garai család is birtokolta. Mátyás király fiának, Corvin János hercegnek adományozta, később a Perényi főúri család lakta. A török 1543-ban foglalta el a várat, 1728-tól a Batthyány, majd a Benyovszky család lett a tulajdonos, végül a magyar állam tulajdona lett.