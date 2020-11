Jövőre többe kerül a külföldi csomag

Elektronikai cikkeket, ruhákat, élelmiszereket, illatszereket – így szinte mindent lehet már az interneten keresztül vásárolni. A vevő felkeresi a webáruházat, kiválasztja a neki tetsző terméket és csupán pár perc elteltével már meg is rendelte az árut. A járványhelyzet hatására az online értékesítés még népszerűbb lett. Ez a lehetőség növeli a biztonságérzetet, mert a vásárlóknak nem kell a boltokban válogatniuk a termékek között.

Igen népszerűek a külföldi (főként ázsiai) webáruházak is, ahonnan jellemzően olcsóbban juthatunk hozzá a kívánt árucikkekhez. Jelenleg ha valaki az Európiai Unión kívülről rendel terméket, akkor 22 euró érték alatt nem kell vámot és áfát fizetnie. A 22 eurónál magasabb, de 150 eurónál alacsonyabb értékű küldemények még mindig vámmentesek, de ezek után áfát kell fizetni, 150 eurós érték felett pedig a kereskedelmi vámtarifával is számolni kell.

Egy 2021-ben hatályba lépő uniós jogszabály azonban első körben megszünteti a kis értékű küldemények adómentességét, a gyakorlatban minden külföldről érkező csomagot vámkezelésnek vetnek majd alá. Ami jelentős kihívás elé állítja az áruimport résztvevőit – elsősorban az adóhatóságot és a vámügynöki szolgáltatást végző logisztikai szereplőket.

S, hogy mit jelent ez a megrendelő számára? A külföldről való rendelések során ezzel is kalkulálnunk kell, hogy a küldemény megérkezésekor ne érjen meglepetés a megnövekedett költségeket illetően. Érdemes lesz tehát mérlegelni, hogy még mindig megéri-e külföldről rendelni az árut, hiszen a fizetendő összeg több ezer forinttal is változhat.

Többek között a járvány miatt is az eredetileg tervezett 2021. január 1-je helyett leghamarabb csak 2021. július 1-jétől lép életbe a jogszabály.

Késve érkezhet

A webáruházak népszerűsége annak ellenére is nagy, hogy van, amikor csalódnak a vásárlók, amikor késve érkezik a csomag, vagy összetörik szállítás közben az árucikk. Lapunkban korábban is megírtuk, hogy sokan veszik a karácsonyi ajándékokat is online. A különböző korlátozások miatt idén még inkább szükséges, hogy időben rendeljen, aki külföldről szeretne karácsonyi ajándékot vásárolni.