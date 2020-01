Jubileumi rendezvényre készülnek Komlón, kiállítást is szerveztek

Tizedik alkalommal rendezik meg Komlón a kolbásztöltő fesztivált – a téli időszak és a térség egyik meghatározó gasztronómiai megmérettetését most is február elején tartják. Idén is megtelik a sportcsarnok versenyzőkkel – maximum 110 csapat fér el a küzdőtéren, a helyek négy nap alatt elkeltek.

Jubileumát ünnepli idén a város egyik legnépszerűbb rendezvénye, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület és a komlói önkormányzat által rendezett Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál. Idén is jellemzően cégek, intézmények indítanak csapatokat, de családi, baráti társaságok is asztalhoz állnak majd, és a városkörnyék települései is képviseltetik magukat. – Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben egy kisebb versenynek indult a mai kolbásztöltő fesztivál – emlékezett a kezdetekre Szarka Elemér, a honismereti egyesület elnöke. Komlón sokan vannak, akik vidékről költöztek a városba, a falusi hagyományokat szerették volna feleleveníteni, ezért a komlói vízmű ebédlőjében 18 csapat részvételével kolbásztöltő versenyt szerveztek. Egy évvel később a nevezők száma 30-ra bővült, a helyszín is kicsinek bizonyult, így az „501”-es éttermében folyt a „küzdelem”. Új fejezet 2014-ben kezdődött – akkor költözött a fesztivál a sportcsarnokba.

Az idei megmérettetésre a helyek mindössze négy nap alatt elkeltek – 30 csapatnak már nem tudtak asztalt biztosítani a szervezők, a csarnok ugyanis maximum 110 versenyző társaság befogadására alkalmas. Az elmúlt tíz év egyik legemlékezetesebb élménye volt a fesztiválozók számára, amikor 2013-ban Benke Laci bácsi, többszörös olimpikon és világbajnok mesterszakács és cukrász volt a zsűrielnök. Himnusza is született a fesztiválnak: Polgár Peti zenés humorista, parodista alkotta meg a zeneszámot. A Mohácsi Busók is voltak már vendégei a rendezvénynek és emlékezetes év volt az is, amikor dísz­vendégként a Magyar Szóvivők Országos Egyesületének prominens tagjai érkeztek.

Idén február 8-ára is nagyon készül a város – ezúttal Várkonyi Attila (DJ Dominique), a Retró Rádió műsorvezetője és lemezlovasa lesz a díszvendég, a zsűri elnökének Pichler József, Schnitta díjas éttermi mestert kérték fel. A hagyományoknak megfelelően 8 órakor látványdisznóvágással indul a nap, majd 10 órától veszi kezdetét a verseny. A jó hangulatról a Perfect Slágerzenekar és a B-wersyo Band gondoskodik. Az elmúlt tíz év relikviáiból, a jubileum alkalmából kiállítás nyílt nemrég a könyvtárban. – Cél, hogy aki eljön a fesztiválra, jól érezze magát és emlékezetes napot töltsön el Komlón – hangsúlyozta Szarka Elemér.