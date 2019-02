Jubileumi Vince-napi Bormustrát tartottak a Duna-parti gazdák

Idén először a nem kimondottan eladásra bort készítő gazdákat is díjazták a mohácsi Vince-napi Bormustrán, két termelő, a mohácsi Béládi István és a hosszúhetényi Gruber József is különdíjat vehetett át. Az összesen huszonnégy fajtából leadott hetvenkilenc minta közül harminckettő arany-, huszonhét ezüstérmet érdemelt ki a zsűritől, bronzérmet tizenhárom tétel érdemelt ki.

Jó volt megtapasztalni a Vince-napi Bormustra eredményhirdetésén, hogy egyrészt milyen sokan érdeklődnek az esemény iránt, másrészt azt is, hogy milyen sok fiatal foglalkozik bortermeléssel – mindez azt jelenti, hogy utánpótlás hosszú időre biztosított lesz e szép hivatás művelőinek körében.

Idén a tavaly készített borokból hetvenkilenc mintát neveztek be a gazdák a megméretésre. A vakteszttel dolgozó zsűri harminckettő arany-, 27 ezüst- és 13 bronzérmet osztott ki.

– Borász szemmel egyáltalán nem volt egyszerű év 2018 – értékelte a felhozatalt Horváth Zoltán, a hegyközség elnökhelyettese. – A februári, szokatlanul enyhe időjárást utóbb megsínylette a szőlő egy része a későbbi fagyok miatt. Nyáron pedig a hőség és a szárazság számos helyen tápanyaghiány lépett fel. A magas hőmérsékleten leszüretelt, feldolgozott szőlő sok helyen rosszul, hibásan erjedt meg, ami meg is pecsételte a belőle készült borok sorsát.

Hozzátette, ez a szüret helyes idejének helyes megválasztásával kerülhető el, vagyis nem kizárólag a cukorfoknak kell döntenie a dátumról. Utalt arra is, hogy több bor esetében a hibák egyértelműen a pincehigiénia hiányosságaira voltak visszavezethetők, ami egy kis odafigyeléssel elkerülhető.

Cserdi Áron, Mohács alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, egy bor kvalitásainak nem egyedül az a fokmérője, hogy nagy mennyiségben készül, ami aztán elegáns, szépen felcímkézett palackban kereskedelmi forgalomba, éttermekbe is kerül, a családunk, barátaink asztalára kerülő ital is képviselhet igen magas nívót, ahogyan erre szép példákat találhatunk helyben is, néhányan igen magas minőség elérésére voltak képesek.

Ezt értékelve és elismerve két termelőnek is különdíjat adott át a hegyközség: a mohácsi, két aranyat szerző Béládi Istvánnak, valamint a hosszúhetényi Gruber Józsefnek, akinek öt, benevezett bora közül négy kapott arany-, egy pedig ezüstérmet.