Junior újságíró műhelyre várunk!

A legjobb akár a szerkesztőség gyakornoka maradhat szeptembertől.

Jelentkezni egy rövid fényképes motivációs levéllel lehet a zoltan.fulop@mediaworks.hu címen.

Maradt még néhány hely, az ingyenes foglalkozásokra! Ha nincs programod jövő hétre, mi csinálunk neked!

Amikre biztosan választ kapunk az egy hét alatt:

– Ki és mi dönti el, hogy mi kerül az újságba?

– Ki és mi dönti el, hogy mi kerül a címlapra?

– Mik a jó interjúk ismérvei?

– Hogyan írjunk emlékezetes riportot?

– Miért is kell menni sajtótájékoztatókra?

– Hogyan dolgoznak a fotóriporterek?

– Mi fér be egy sportoldalra – a foci mellé?

– Hol kezdődik és hol végződik a tényújságírás?

– Milyen az a jegyzet, amelyre még másnap is emlékeznek az olvasók?

– Mik azok a helyesírási hibák, amelyek rendszeresen felbukkannak, de szerencsére a korrektorok kiszúrják azokat?