Kacsintgatott már a nyugat, érezni lehetett a változás szelét

1988 októberében még a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” szlogen díszelgett a Dunántúli Napló címlapján, de már érezni lehetett a változás szelét. Nemcsak azért, mert a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elfogadta a 79 éves Andrej Gromiko nyugdíjba vonulási kérelmét, és az SZKP KB 57 éves vezetőjét Mihail Gorbacsovot nevezte ki államelnöknek, aki a két legfőbb tisztséget kézben tartva földindulásszerű változtatásokba kezdett.

A képekre nézve felsejlik, hogy bizony a kapitalista nyugat már több helyen is betette a lábát a szocializmus építésébe beleunt magyarok feszegette ajtórésbe. A magyarországi német kisebbség kulturális intézményét, a Lenau Házat például a német testvérváros, Fellbach támogatásából sikerült felújítani, de a Garancia Szövetkezet Megyeri úti telephelyén is már nemcsak Lada Samarát lehetett vásárolni, hanem nyugati autókat is forgalmaztak. Az pedig, hogy a harmincas évek után újra elhozták Pécsre a Szent Jobbot, ráadásul ez az újságba is bekerült, sokat elárul az új széljárásról.

De van olyan is, amit visszasírunk 30 év után. Például, hogy Mohács a másodosztályban vitézkedett, és nagy küzdelmet vívott a Csepellel – telt ház előtt. De nem kongtak a lelátók a középiskolás focibajnokság döntőjén a pécsújhegyi pályán. A piacon még 3 Ft 70 fillér volt a tojás darabja, 1 liter tej ára 11,80 Ft, 1 kg kenyéré pedig 11,70 Ft. Igaz, az átlagfizetés 7015 Ft volt.

