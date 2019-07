Kánikulában a megszokottnál is jobban figyeljünk az állatokra

A kánikula nem csak minket, embereket visel meg, a házi kedvenceink is rosszul bírják ezt a nagy meleget. Ilyenkor tehát különösen vigyázni kell rájuk.

A meleggel kis kedvenceink is megküzdenek, de a kánikula átvészelésében segíthetünk nekik a megfelelő búvóhely kialakításával és friss víz biztosításával.

– A legalapvetőbb dolog, hogy a melegben olyan búvóhelyre van szüksége a kutyának, ahol nem éri a tűző nap – tudtuk meg Farkas Tamástól, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnökétől. – Sajnos még mindig előfordulnak olyan helyzetek, amikor ez a búvóhely egy bádogházat vagy fémhordót jelent, ami nem megfelelő az állat számára.

Oda kell figyelni a kutyák etetésére is ebben az időszakban. Amennyiben táppal etetünk, abban az esetben még több vizet kell biztosítani az állat számára. Fontos, hogy a víz friss legyen, az nem megoldás, ha két-három liter víz több napon keresztül áll ott neki.

Minden évben hangsúlyozzák, hogy a kutyát semmiképpen se hagyjuk az autóban, még lehúzott ablak mellett sem. A kocsi pillanatok alatt felmelegszik, ami végzetes lehet házi kedvencünk számára.

– A kutyák nem izzadnak, párologtatni csak lihegéssel tudnak, így akár hőgutát kaphatnak – hangsúlyozta Farkas Tamás. – Ha azt tapasztaljuk, hogy a kutyánk nagyon felmelegedett, érdemes nedves ruhával végigtörölni.

Ha már nagyobb a gond, és a kiszáradás jeleit tapasztaljuk a házi kedvencünkön, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

A meleg minden kutyafajtára máshogy hat, különösen kell vigyázni a nagytestű, dús szőrzetű állatokra, és azokra a fajokra, amik könnyen túlhevülnek, ilyenek a mopszok vagy a bulldogok. Őket érdemes kevesebbet sétáltatni, és ha elindulunk, akkor is árnyékos útvonalat válasszunk.

Persze nemcsak a kutyákra, hanem minden házi állatra figyelni kell kánikulában. A macskáknál szintén fontos a megfelelő etetés, és számukra is biztosítani kell a hűvös búvóhelyet. Talán nem is gondolunk rá, de a madarak is könnyen túlhevülhetnek, rájuk is figyelni kell. A legfontosabb tehát, hogy egyetlen állatot se hagyjunk ilyenkor a tűző napon és mindig legyen neki megfelelő mennyiségű friss víz.