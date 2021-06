Kánikulában is gurul a buszos kormányablak

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

Jövő héten is több helyre érkezik a kormányablakbusz a megyében. Hétfőn Babarc, Belvárdgyula, Máriakéménd, Töttös, Versend; kedden Erzsébet, Geresdlak, Nagypall; szerdán Bicsérd, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Helesfa, Zók, míg csütörtökön Diósviszló, Drávaszabolcs, Kémes településre gurul be a busz, ahol többek között személyi igazolvány igénylésével, lakcímváltozás bejelentésével, jogosítvánnyal, parkolási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal, útlevéllel és ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos ügyintézésre is van lehetőség. A mobilizált ügyfélszolgálaton továbbra is kötelező a szájmaszk használata, illetve a várakozók között be kell tartani a másfél méteres védőtávolságot.