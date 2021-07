Káosz és vendetta a városházán: Mellár a célkeresztben?

Azt követően, hogy a baloldali Mellár Tamás szervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület elküldte a selyemzsinórt Péterffy Attilának, Pécs polgármesterének, beindult a baloldali városvezetés gépezete és forrásaink szerint Mellár félreállítására ezért dobták be parlamenti képviselőjelöltnek a zsíros városházi megbízásokat kapó ügyvédet, Bodnár Imrét. A háttérben pedig a Gyurcsány Ferenccel szövetséget kötő LMP is felsejlik.

Bodnár Imre, a városházi ügyvédgárda feje egy hónapja még arra a Facebookon feltett kérdésre, hogy lenne-e polgármester, nyomdafestéket nem tűrő jelzőket is használva magára azt mondta, hogy egy „k…, nagypofájú provokátor ügyvédet” nem választanának meg. Néhány napja mégis bejelentette, hogy elindul a választáson Mellár Tamás körzetében, a Baranya megyei 1-es választókerületben (vk) – igaz, ezúttal a parlamenti voksolásról van szó.

Mindazonáltal nem egyedül dönthetett erről, és tudjuk, hogy 2018-ban Mellár Tamás mögött is ott állt az MSZP aktivista csapata – még akkor is, ha ezt eldugták a választók elől –, köztük az a Nyőgéri Lajos, aki immár alpolgármesterként „dolgozik” Péterffy oldalán. A pártos háttér pedig meghatározó a választási kampányban a mozgósítás miatt.

Most „papíron” Mellárt az MSZP nyíltan támogatja a baloldali előválasztáson, de körzetében ott van Gyurcsány Ferenc pártja, a DK által is tolt momentumos Nemes Balázs, akinek azonban a helyi momentumosok és szimpatizánsaik között erősen megkophatott renoméja. Azontúl, hogy a Momentumba való belépése előtt antiszemita és homofób megnyilvánulásai is voltak, leginkább az zavarhatja a momentumosokat, hogy miután Nemes félmilliós biztosi fizetést kap az MSZP-s befolyás alá került Péterffy-rezsimtől, ezért vélhetően elkötelezettje a szocialistáknak. Ezt támasztja alá az is, hogy azt a 12 pontos ultimátumot sem írta alá, amit éppen a momentumos társai szegeztek Péterffynek az MSZP-s befolyás megállítására.

Nemes „gyengesége” azonban még kevés lehetett ahhoz, hogy az elszámoltatáson tízmilliókat kereső ügyvédgárda vezetőjét bedobják a pakliba, ehhez kellett Mellár Tamás egyesületének az a húzása is, amellyel kezdeményezték Péterffy eltávolítását a Mindenki Pécsért Egyesületből a DK-s Bognár Szilvia leváltása után, illetve az egyesület elvette a névhasználat jogát a balliberális koalíció számos tagjától. Ez végül kenyértöréshez, koalíciós szakadáshoz vezetett, s egyben be is szűkítette Péterffyék mozgásterét az eddig is kaotikus „városirányításban”. A polgármester egyik bizalmas munkatársának elindítása pedig Mellárt gyengíti, gyakorlatilag az idős, zengővárkonyi – Péterffy már ezt is az orra alá dörgölte – professzor megalázását is jelenti. Az eljárás pedig a regnáló baloldali parlamenti képviselő kigolyózásához vezethet, aminek lehetőségét egyébként már a 2019-es önkormányzati választások előtt a DK-sok is megjósolták.

Információink szerint a képet még az LMP-s Keresztes László Lóránt színre lépése is árnyalhatja azzal, hogy akár őt is áthívják a baranyai 2-es vk-ból az 1-esbe. Ezzel egyrészt átengedhetik a szocialistából DK-s jelöltté vált Szakács Lászlónak a 2-es vk-t, így Gyurcsány Ferencnek tesznek egy gesztust, másrészt egy, Bodnárnál rutinosabb politikust küldhetnek harcba Mellár ellen, aki nem mellesleg a Gyurcsány Ferenccel lepaktált LMP politikusa.