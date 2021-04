Káosz vár a Jakabhegyi útra az iskolanyitás után (videó)

Elviselhetetlen forgalomra számíthatnak a Jakabhegyi út lakói az iskolák újranyitásával, pedig a helyzet már most sem kellemes – tudtuk meg a helyszínen első kézből. A probléma megoldása és a kérdés megválaszolása viszont várat magára, a körzet baloldali képviselője a Dunántúli Napló olvasóit nem méltatta válaszra.

Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a forgalom Pécsen a Jakabhegyi úton, mivel sokan Orfű felé vagy onnan jövet arrafelé rövidítenek – ez a jelzés érkezett szerkesztőségünkbe több helyről is. A múlt héten egyik délután ki is vonultunk egy stábbal, hogy magunk is meggyőződjünk a hírről.

Ugyan a „katasztrófa sújtotta övezettől” távol áll a helyzet, de rövid ott-tartózkodásunk alatt valóban belekerültünk pár kisebb „bedugulásba”, az út ugyanis annyira szűk, hogy két autó nem fér el egymás mellett, emiatt valakinek mindig félre kell húzódnia. Ezt nagyban nehezíti, ha épp gyalogosok is járnak arra, olyankor az egyik velünk szembejövő autónak például épp egy babakocsis asszonyt kellett óvatosan kikerülnie, az anyukának ugyanis nem nagyon volt hova lelépnie az útról.

A Jakabhegyi úton csak egy rövid szakaszon van járda, ez is rendkívül szűk, így a gyalogosokra fokozottan kell figyelni. – Amióta a Szigeti utat elkezdték felújítani, nagyot romlott a helyzet, mert többen erre kerülnek – mondta egy helyi lakos lapunknak. – Most még egész elviselhető, de reggel, iskolaidőben nagy torlódások szoktak lenni, gyakran akár 10-12 autó is ácsorogni kényszerül olyankor – tette hozzá a férfi.

Ez utóbbi nem jó hír a helyieknek, az iskolák ugyanis nemsokára, április 19-én újranyitnak, de a probléma megoldása – úgy tudják – még nem került napirendre sehol. A Dunántúli Naplónak nyilatkozó férfi, aki maga is apuka, elárulta: az út a gyerekeknek sem mindig biztonságos, hiszen nagyon szűk, egyes átutazók pedig hajlamosak elég gyorsan hajtani. – Már látásból ismerjük azokat, akik rendre itt száguldoznak – mondta.

Megkérdeztük, nem gondolkodtak-e még el azon, hogy valamilyen megoldást kérjenek a városvezetéstől. A férfi szerint a Jakabhegyi út legalább egy részét érdemes lenne célforgalmassá tenni, az ugyanis sokat segítene a helyzeten, hiszen az Orfű felé tartó autósok így nem akarnák arra használni a szűk utcát, amire teljesen alkalmatlan.

Egy másik lakó arról is beszámolt, hogy az úton egymással szembetalálkozó autósok közt gyakoriak az összeszólalkozások, amikor azt kellene eldönteni, hogy melyikőjük húzódjon félre. Ez az állapot szerinte is tarthatatlan, amire mielőbb megoldást kell találni.

Az ügyet illetően már múlt héten kérdéseket küldtünk Ágoston Andrea, a körzet baloldali helyi képviselője e-mail-­címére. Azt akartuk megtudni, tett-e már valamilyen lépést a megoldás érdekében, valamint, hogy mi a véleménye a lapunknak nyilatkozó lakó ötletéről, arról, hogy a Jakabhegyi út egy részére csak célforgalom céljából lehessen behajtani, de hétfői lapzártánkig nem kaptunk választ.

