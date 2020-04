Kaptak maszkokat a dolgozók, de nem viselik munka közben

Miközben egyre többször a kormányt hibáztatja Péterffy Attila, Pécs polgármestere, a pécsi hulladékot elszállító munkásokon sem láttak maszkokat olvasóink. A szolgáltató szerint viszont mindenki kapott a cégnél.

Azt követően, hogy baloldali értelmiségiek sem értették Péterffy Attila baloldali pécsi polgármester intézkedéseit a közterületek lezárásának módját illetően, a nemzeti oldal pedig a mecseki erdők bezárását tartotta pótcselekvésnek, olvasóink egy másik jelenségre is felhívták figyelmünket.

A lapunknak eljuttatott, húsvéthétfőn készült felvételek alapján ugyanis a város közvetett birtokában lévő cég, a hulladékszállítást végző Dél-Kom Kft. munkatársai nem viseltek hosszú ujjú zárt felsőt, maszkot és védőkesztyűt sem – legalábbis a felvételek alapján inkább csak munkáskesztyűt. Mindez azért is pikáns, mert Péterffy Attila a maszkok fontosságát azzal is hangsúlyozta, hogy pécsieknek osztana ki belőlük, és azzal is megvádolta a kormányt az idősotthonok kapcsán, hogy „a kormány szervei a törvényben rögzített és az emberéletek megóvásához szükséges feladataikat jelenleg nem látják el”.

A Dél-Kom munkásairól készült olvasói felvétel kapcsán megkerestük a Dél-Kom Kft. többségi tulajdonosát, a Biokom Kft. is, hiszen a vállalat honlapja szerint a cég „fontosnak tartja a koronavírus okozta megbetegedés elleni védekezést”. Ezért megkérdeztük, hogy miért nem hordanak védőfelszerelést – legalább maszkot – a dolgozók, ha a városvezetés elvileg elkötelezett a pécsiek megvédése érdekében Azt is szerettük volna megtudni, hogy mennyibe kerülne a dolgozók maszkokkal való ellátása és hány maszkot kellene vásárolni.

A városi cég kérdéseinkre azt közölte, hogy a Biokom és a Dél-Kom minden munkavállalója kapott szájmaszkot és kesztyűt. A védőeszközöket a dolgozókat alkalmazó cég és a város önkormányzata vásárolta és vásárolja meg. Beszerzésük és a mosható maszkok tisztítása, azaz a dolgozók védőeszközökkel való ellátása folyamatos – írták. Arra az újabb kérdésünkre már nem reagáltak, hogy akkor az állításuk ellenére miért nem látott olvasónk a dolgozókon maszkokat.

A városi önkormányzat egyébként a Rovitextől rendelt védőfelszerelést. A magánvállalatnál nem hivatalosan érdeklődésünkre azt mondták, hogy nettó 450 forintot kérnek egy-egy maszkért, de legalább 600 darabot kell egyszerre rendelni tőlük. A terméküket kisebb tételben egyébként pécsi patikákban is meg lehet vásárolni – az, hogy mennyiért, vélhetően a gyógyszertárak árképzésén múlik.