Karácsonykor törekedjünk a környezettudatosságra!

Rengeteg felesleges műanyag, papír fordul meg a kezeink között nap mint nap. Az ünnepi időszakban a probléma hatványozódik, a bevásárlóközpontokban az egyik legnépszerűbb árucikk decemberben a csomagolópapír.

Mit vegyünk a gyerekeknek karácsonyra? – teszi fel a kérdést az adventi időszakban több ezer baranyai szülő, nagyszülő. Sokan a műanyag játék – kisautó, játékbaba, legó – mellett döntenek. Bemennek a játékboltba, leveszik a polcról a műanyag csomagolásban lévő tárgyat. Hazamennek s akkurátusan becsomagolják karácsonyi csomagolópapírba. Amit aztán a gyermek szenteste 5 másodperc alatt letép az ajándékról.

Hazánkban is egyre népszerűbb a „zero waste”(magyarul hulladékmentes) gondolkodásmód. Ez az életvitel egy kis befektetett energiával igazán könnyedén elsajátítható, még ha először bonyolultnak is tűnik. A karácsonyi ajándékvásárlás, csomagolás terén is számos lehetőség adott azok számára, akik érdeklődnek a hulladékmentes életmód iránt. Mert csomagolás nélkül, vagy minimális, újrahasznosítható csomagolásban is átadhatjuk szeretteinknek az ajándéktárgyakat.

Korábban lapunkban is beszámoltunk arról, hogy már Pécsen is működik több csomagolásmentes üzlet. Ezekben a boltokban a karácsony közeledtével számos hulladékmentes ajándék megtalálható, s az eladók is biztos szívesen segítenek ajándékötletekkel ha tanácstalanok vagyunk. A házi készítésű lekvárokkal, bonbonokkal például nem igazán lőhetünk mellé, mi sem egyszerűbb, – és persze jobb időtöltés – mint összedobni egy finom dzsemet, üvegekbe tölteni, s ezzel megajándékozni a rokonokat.

Ma már számos fenntartható csomagolással kapcsolatos ötletet találhatunk az interneten is, mellyel környezetbaráttá tehetjük a karácsonyt. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg ünnepekkor sem a szelektív hulladékgyűjtésről, hiszen a karácsonyi készülődés, sütés-főzés során felgyülemlett szemét összegyűjtésével elhelyezésével az újrafeldolgozást segíthetjük.