Karanténduettel és szólókkal készül a Pécsi Balett

A Pécsi Balett társulata hamar átállt az otthoni munkavégzésre. Kovács Zsuzsanna balettmesternő vezetésével a táncművészek online végzik el a napi kötelező balettgyakorlatot otthonukban, továbbá ajánlása szerint kortárs-modern tréningen is részt vesznek.

A táncosok közül sokan követik Földi Béla interneten elérhető nyitott óráit a Budapest Táncszínházból, továbbá jóga, pilates, képességfejlesztés, nyújtás, erősítés, relaxáció teszik változatossá az otthoni munkát. Napi szinten kötelező a repertoár-ismétlés, a szerepeik áttekintése fejben és videó alapján. Az elvégzett munkát aztán írásban és összevágott videofelvétellel dokumentálják hetente.

– Rendkívül fontos, hogy fizikailag és mentálisan is karbantartsák magukat táncművészeink és előadásra kész állapotban legyen társulatunk folyamatosan, hiszen bármikor újraindulhat az élet – tudtuk meg Vincze Balázs művészeti vezetőtől. Majd hozzátette: – Lényeges szempont a sérülés elkerülése is. Ezért napi kapcsolatban vagyunk egymással a közösségi médiában, telefonon és e-mailen. Senkinek sem könnyű ez a helyzet, annak pedig különösen nehéz, akinek a mozgás a hivatása. Szerencsére mindenkinek sikerült kialakítani a napi rutint, sőt, jut idő extra feladatokra is. Próbáljuk a maximumot kihozni ebből a szituációból.

Uhrik Teodóra, a Pécsi Ba­lett ügyvezetője pedig így összegez: – Táncművészeink ezt a különös karanténhelyzetet is fegyelmezetten, egyben kihívásként élik meg, melyből megpróbálnak inspirálódni. Már született egy karanténduett és készül a következő. Természetesen együtt élő párokról van szó. A közösségi médiában folyamatos kapcsolatot tartunk közönségünkkel, ahol a „karanténduetteket” és az elkészült „koronaszólókat” közzétesszük. A szólókat és a duetteket élőben is elő­adjuk, reményeink szerint szeptemberben a XIV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó előadásai előtt. Koronanaplót is indítottunk, továbbá elő­adásaink trailerét, illetve teljes előadás-felvételeket is közzéteszünk, valamint csatlakoztunk a #pecsikulturaliscsatorna kezdeményezéshez is. Közben a háttérben, sok más mellett, elmaradt mesebalettünket, a Piroska és a farkast tartjuk rajtra készen. Mindemellett nagyon várjuk, hogy vége legyen, mert hiányzik mindenkinek a színpad!