Karlovecz Zoltán negyedszázada tervez minőségi, elegáns lakóházakat

Nem kevesebb, mint 27 válogatottan szép lakóházból egy pécsi, Rókusalja utcai három lakásos épület nyerte el idén az Év Háza címet. A történelmi értékeket is felvonultató építményt Karlovecz Zoltán és irodája tervezte.

– Hol található Pécsett az Év Háza?

– A Sörfözde mellett, a mesés elnevezésű Rókusalja utca végén. Már tíz évvel ezelőtt elkészült, minden részletében a tervnek megfelelően, nem spóroltak ki belőle semmit.

– Miért, mit lehetett volna olcsóbban, egyszerűbben megcsinálni?

– Például az udvart elkerítő téglaburkolatot, mely rengeteg munkát jelentett. Másrészt errefelé igen kis lakótelkek találhatók és az alig 160 négyzetméteres alapterületen három lakás egy iroda és garázsok kaptak helyet, így sok múlott a precíz munkán. Azóta pedig a hőtechnikában, a statikában számtalan új szabálynak kell megfelelni, ma már valószínűleg meg sem lehetne így építeni a házat.

– Mi a Karlovecz építésziroda specialitása a lakóház dizájnban?

– Szívesen alkalmazzuk a kisméretű téglát, mint téglaburkolatot. Amikor pályakezdőként négy évig Németországban dolgoztam, megtanultam, hogy olyan falhosszúságokat és magasságokat kell használni, mely egész téglákból adódik össze. Továbbá gyakran alkalmazunk a tégla méretével azonos nagyságú. fényes vagy matt felületű eozin kerámiát is, mely tökéletes kiegészítője a natúr téglának. Így készült például az az épület az István utcában, melyben az irodánk található, de amire még büszkébb vagyok, az a Felsőmalom utca 12. szám alatti lakóház.

– Tervezői oldalról is beindult az utóbbi években az ingatlanpiac?

– Talán túlzottan is, mert a most készülő otthonok többsége nem minőségi, sokkal inkább mennyiségi lakás, melyet nem biztos, hogy pár év múlva is szeretni fognak a benne élők, másrészt a beruházók a kelleténél is óvatosabbak. Gyakori kérés például, hogy olyat tervezzünk, amit bármikor abba lehet hagyni. Kivitelezői részről pedig a munkaerőpiaci gondok miatt érzékelhető szakmai minőségromlás.

– Mit csinál egy építész, amikor kikapcsol?

– Amíg nincs kész a terv, addig a részleteken jár az eszem otthon és az utcán is, legyen kora reggel, vagy késő este. Többnyire tehát sétálgatok és zenét hallgatok „szabadidőmben”, de akkor is efféle kérdéseken gondolkodom.