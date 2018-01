Károkat is okozhatnak az egyre népszerűbb drónok

A már nagyobb gyerekeknek szánt karácsonyi ajándékok közül most minden bizonnyal a drónok voltak a legnépszerűbbek. Sokak azonban már szenteste napján el is vesztették a „játékukat”.

Tízezer forintos átlagártól már elérhető bárki számára egy drón, vagy hivatalos nevén: pilóta nélküli, távirányított, repülni képes eszköz. Ennél olcsóbban is kaphatóak már az úgynevezett mini kvadrokopterek, de ezért az árért már kamerával ellátott eszközt kaphatunk.

Egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a drón – elveszítve a rádiójelet – például egy idegen ház udvarán landol.

– Az még a jobbik eset, ha az udvaron lelünk rá, de mi van akkor, ha nyáron például egy babakocsiban alvó csecsemőre esik, vagy más tárgyakon, embereken ejt sérüléseket – mondta egy lakó, aki néhány hónappal ezelőtt talált a kertben egy drónt. Az is könnyen elképzelhető, hogy egy ilyen eszköz, elveszítve a rádiójelet, egy autó elé kerül, melynek sofőrje megijed és elrántja a kormányt. Reptetés közben betörhetnek szélvédőt, károkat tehetnek épületekben, rosszabb esetben személyekben is. Magyarországon szabályozások szerint mind az üzleti, mind a hobbi szintű felhasználóknak a légtérhasználati engedély mellett a drónpilótára kötött felelősségbiztosítással is rendelkezniük kellene.

A használatukat pár óra alatt bárki elsajátíthatja, azonban kevesen tudják, hogy egyáltalán nem szabályosan reptetik más kertje, vagy a közterületek felett. Amellett, hogy a kamerás változatok személyiségi jogokat is sérthetnek, a drónok használatára jelenleg az eseti légtérhasználati szabályok vonatkoznak. Ebben pedig az áll, hogy a repülést 30 nappal előre be kell jelenteni, majd a hatóságok jelölik ki a használható légteret. Mivel a jelenlegi szabályozás nem különböztet meg olyan kategóriát, hogy „játék”, így elméletileg minden olyan drónrepülést be kellene jelenteni, amelyet szabadban végeznek. Ez életszerűtlen szabályozás, így alighanem csak nagyon kevesen teszik meg, leginkább csak azok, akik üzleti alapon, vagyis valamilyen munka elvégzéséért – például filmek elkészítéséért reptetnek. Nem véletlen, hogy a légügyi hatóság is letisztult szabályozást sürget, viszont éppen amiatt, hogy több hivatalos szervet is érintene a jogszabály betartatása, több mint egy éve nem léptették életbe a tervezetet.

A drón-jogszabály még nem hatályos

A tervezett jogszabály legfőképpen a légi közlekedés biztonságát, a vagyonbiztonságot és a személyhez fűződő jogokat tartja szem előtt. Mindenek előtt kötelező felelősségbiztosítást ír elő a pilóta nélküli légi járművekre is. Emellett a 250 gramm alatti, játék céljára gyártott szerkezeteket bárki vezethetné, a 2 kilogrammnál könnyebb jármű pedig 50 méterig repülhetne. Ennek vezetéséhez online regisztrációra és egy elektronikus oktatóanyagra épülő vizsgára lenne szükség a használóktól.