Katits Benedikta kápolnában kántor és rengeteg tanítványa van

Meglehetősen ritkán fordul elő, hogy a misén a templomban hölgy ül az orgonánál. Még különlegesebb ha csak huszonéves, miként a pécsi Katits Benedikta esetében, aki kántor, énekkart irányít és maga is énekel.

– Hol végzi a kántori teendőket?

– A Szent II. János Pál plébánia kápolnájában, kertvárosban a Csontváry utcában. Emellett orgonán játszom Keszüben és Gyódon is. Egyébként öt éve kezdtem a kántorkodást Nagykozárban, de ott még egy kántortársammal felváltva töltöttük be ezt a tevékenységet.

– Mit jelent pontosan a funkció?

– Az egyházi programokon az orgonajátékot, az énekek zenei vezetését és betanítását, a hívők formálódó kórusának irányítását.

– Mennyire meglepő egy női kántor?

– Napjainkban már egyre többen vagyunk, de azért sokan rácsodálkoznak még, ha meglátnak a sípok előtt.

– Mi kell ehhez a tevékenységhez az elkötelezett hiten túl?

– Én például orgonatanári mesterszakot végeztem a PTE Zeneművészeti Intézetében. Másrészt sokat segített, hogy Pécsett születtem és így jól ismerem a környékbeli templomokat, valamint az ott található hangszereket. Számomra ez szolgálat, küldetés és hivatás. Ugyanakkor a játékban is megtalálom a számításom, mert a liturgia végére olykor komolyzenei betéteket illesztek és az improvizáció részen rögtönzök. Emellett volt már néhány szóló orgonakoncertem is.

– Tanítja is az orgonajátékot?

– Hangszer erre a célra gyakorlatilag sehol sincs, viszont zongoratanár vagyok az Agócsy Zeneiskolában. Összességében több száz diákunk van, és Pécstől távoli általánosokban, Berkesden, Pellérden, Kővágószőlősön is vannak tanítványaink. Nincs hiány növendékekben, főként hogy helybe visszük a zenetanítást. Másrészt nálunk a jelentkezésnél nem létezik korhatár, így felnőtt és nyugdíjas kezdő diákjaink is vannak.

– Hívő családban nőtt fel, nővére Katits Bernadett a Pécsi Egyházmegye sajtóreferense volt. Benedikta nevét is Európa védőszentje után kapta. Kilép olykor a zene az egyház vonzásából?

– Hét közben tanítok, hétvégén kántor vagyok, szóval szabadidőm nemigen akad. Ha igen, akkor túrázom, szeretek utazni, olvasgatok, gyakorlok a hangszeren és a családommal töltöm az időt. Továbbá sok-sok zenét hallgatok, Johann Sebastian Bach és a romantikus orgonazene a kedvencem.