Kávézni hívta Péterffy a fideszes Hoppált, vajon miért?

Végre! Egy asztalhoz ültek azok, akik tehetnek a városért. Végülis csak hét hónap kellett ahhoz, hogy a város feje, Péterffy Attila leüljön Hoppál Péterrel.

Bár a tárgyalás nem volt sajtónyilvános és azt sem lehet tudni, hogy miről egyeztettek, azért egy sokat sejtető fotó kikerült Hoppál Péter közösségi oldalára. Ezen derűs mosollyal ül egy (!) asztalnál a két beszélgető partner. Ha nem ismernénk az előzményeket, azt hinnénk, mindig így csinálják. De ez nem volt mindig így.

Háborúskodás előzte meg a kávét

Hét hónapig ment az adok-kapok, sőt Péterffy Attila számtalanszor bírálta a kormányt azért, mert nem segíti Pécset. Lehet rájött a város feje arra, hogy lehet egyeztetni normálisan is?

Miért hívhatta meg a Hoppált?

Bár kerestük a fotó kapcsán Hoppál Pétert, hogy mi volt a beszélgetés tárgya. A kormányzati országgyűlési képviselő elmondta: úgy álltak fel az asztaltól, hogy erről egyelőre nem beszélnek, így kérte, ne is találgassunk. Mi azért kicsit beleesünk ebbe a hibába és egy laza képelemzéssel próbáljuk megfejteni az elmúlt hét hónap talán legérdekfeszítőbb fotóját, ami a Városházáról kikerült.

Lehet, hogy Péterffy Szeged példáját követi?

Lehet, hogy Péterffy kapott néhány tanácsot kommunikációból, hogyan lehetne?

Lehet, hogy az elmúlt pár hónapban nem is volt olyan rossz Sülivel és Fekete Péterrel beszélgetni? Ja igen, mert Péterffy Attila a kormány részéről egyedül velük ült le. Legalábbis amiről mi tudunk (a szerk.)

Most pedig Hoppál Péterrel! Mindez azért is feltűnő, mert az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy a polgármester a kormánynak üzengetett. De most láthatóan változott a kép.

Költői kérdésünk a végére: elképzelhető, hogy változtat Péterffy a stratégiáján és belátja, hogy a kormányzat nélkül Pécs fejlődése elképzelhetetlen? Ennek kulcsa pedig az egyetlen fideszes képviselő Hoppál Péter lehet, hiszen korábban kulturális államtitkárként rengeteg támogatást hozott a városnak? Hm?