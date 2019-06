Kecskeméti Vilmos mindig is rendőrnek készült

A rendőri hivatást éltette a Mindennapok Hősei kezdeményezés kapcsán a rendvédelem területén kiosztott elismerés. A díj jobb helyre nem is kerülhetett volna, Kecskeméti Vilmos baleseti helyszínelő kapta.

– Mivel jár az elismerés?

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem a díjat, úgy gondolom, hogy azok az emberek ismertek el ezzel, akikkel a munkám során találkozok. Amikor felszereltem eldöntöttem, hogy úgy szeretnék intézkedni az emberekkel, ahogy én is szeretném, hogy velem intézkedjenek. Ezen a nyomvonalon járok azóta is, és próbálok minden helyzetben emberségesen eljárni. Talán ennek köszönhető, hogy én kaptam a legtöbb szavazatot.

– Baleseti helyszínelőként sok szörnyű helyzettel találkozik. Immúnissá lehet válni ezekre?

– Két egyforma baleset nincs, mindig érnek meglepetések. Úgy gondolom ezekre nem lehet felkészülni, ilyenkor rutinból nem lehet intézkedni. Minden egyes baleset újabb és újabb kihívások elé állítja az embert. A szörnyűségekhez hozzászokni lehetetlen, de meg kell oldani a helyzetet.

– Miért pont helyszínelő lett?

– A közlekedés mindig a szívem csücske volt. Édesapám is rendőr volt, már gyerekkoromban is rendőr szerettem volna lenni. Először járőr lettem, szereztem utcai tapasztalatot majd adódott egy lehetőség. Gondoltam kipróbálom magam helyszínelőként, mert ez mindig is érdekelt.

– Mekkora a megbecsültsége a rendőri hivatásnak?

– Egy rendőr soha nem lehet mindenki körében népszerű. Azonban tiszteletet, megbecsülést ki tud váltani az emberekből ha úgy áll hozzájuk. Én próbálok mindenkivel jóindulatú lenni, attól függetlenül is, ha az illető esetleg csúnyán szól hozzám. Próbálok mindenkit jó útra téríteni, már az első pár mondat megalapozza az egész további intézkedést.

– Mi a különbség a filmbeli és a valódi helyszínelők között?

– A filmekben legtöbbször rendelkezésre áll minden nyom, és a technikai feltételek ahhoz, hogy megtalálják az elkövetőt, ám a valóságban ez sajnos nem mindig így működik. Sok erőfeszítés, munka és ismeretség kell ahhoz, hogy releváns információkat szerezzünk. Pályám során egyszer egy elütött, cserben hagyott kerékpáros ügyében kellett intézkednem. Semmi más nem maradt a helyszínen az elkövetővel kapcsolatban csak egy műanyag patent. Ebből a kis tárgyból ismeretség által nagy nehezen, sok munkával megállapítást nyert, hogy ki volt a baleset okozója. Ilyenkor érzi azt az ember, hogy érdemes dolgozni.