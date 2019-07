Kedvenc helyeiken lesik meg a gólyákat

Az előzetes becslések szerint több gólya tért vissza Baranyába, ám a szélsőséges, esős májusi időjárás miatt az átlagosnál kevesebb fióka ígérkezik.

Magyarországon ötévente végeznek az egész országra kiterjedő fehér gólya felmérést, míg a közbenső években csak a mintaterületeken – így Baranya megyében – kísérik figyelemmel a költő állomány változását, tudtuk meg Bank Lászlótól, a Magyar Madártani Egyesület Baranya Megyei Csoportjának vezetőjétől. Magyarországon tizenhárom alkalommal került sor a fehérgólya-állomány felmérésére. Az első számlálást 1941-ben végezték, utána 1958, 1963, 1968, 1974 következett, míg az utolsót 2014-ben végezték.

Bank László lapunknak elmondta, hogy a Magyar Madártani Egyesület önkéntesei végigjárják a településeket és felbecsülik a gólyák számát, a költési eredményeket, amit rögzítenek. Utána az összesített baranyai eredményeket továbbítják az egyesület központjába. Végleges adatok szeptember végére várhatóak.

Ötven évvel ezelőtt több mint 15 ezer pár gólya fészkelt hazánkban, ez a szám az elmúlt években 5000-5500 párra csökkent. Az ok: a táplálkozóhelyek és hagyományos fészekrakóhelyek fogyatkozásának tudható be. A mostani előzetes becslések szerint idén kismértékben emelkedett a gólyák száma hazánkban, így Baranyában is. A gólyák márciusra tértek vissza a megyébe, és a párok egy része április elején költésbe kezdett. A fiókák száma viszont az átlagosnál kevesebbnek ígérkezik, mert a májusi esőzések során sok költés tönkre ment.

Bank László lapunknak elmondta, hogy a gólyák az ormánsági és mohácsi dunai részt kedvelik a legjobban. Becsült számadatokat is közölt: Kölkeden eddig tizennyolcat, Sellyén hetet, Csányoszrón hatot számoltak össze a fehér gólya párokból.