Kedvezményekkel várják az olvasókat Mohácson

A felújítás ugyan még teljes egészében nem fejeződött be, de ismét kinyitott a minap a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár.

Tavaly ősszel zárt be a városi könyvtár, akkor kezdődött meg az intézmény átfogó felújítása. Részben külső helyszíneken az azóta eltelt időszakban is rendeztek programokat, többek között író-olvasó találkozókat, ám a kölcsönzés szünetelt.

Mindeddig. A könyvtár ugyanis arról értesítette szerkesztőségünket, hogy bár a felújítás egyes elemeivel még nem végeztek, kedden reggel kilenc órakor kinyitottak, s szeretettel – no és egy akcióval – várják az olvasókat: akik tavaly érvényes tagsággal rendelkeztek, kárpótlás gyanánt a kiesett hónapokért most ingyenesen iratkozhatnak be. Ezzel a lehetőséggel három hónapig élhetnek az érintettek.

A könyvtár hétfő kivételével hétköznap délelőtt kilenc és délután öt óra között, szombaton kilenctől délig tart nyitva, idén nem tartanak nyári szünetet.

Ugyancsak a könyvtárhoz kapcsolódó hír, hogy hétfőn kinyitott a strandkönyvtár is az uszodában, ahol augusztus 16-ig számos folyóiratból válogathatnak a fürdőzők, amelyeket díjtalanul csak kölcsönözni lehet.