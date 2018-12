Kedvezményes almavásárt hirdetett Páva Zsolt polgármester

Jutányos áron árulják a termelők saját almáikat a pécsi Kossuth téren pénteken, édeset, savanyút és különlegességeseket is. Bárki megkóstolhatja a baranyai termést.

Újszerű program indul Pécsen, pénteken almavásárt tartanak a Kossuth téren egy napon keresztül, ahol a baranyai termelőktől lehet kedvezményes áron, idei almákhoz jutni, erről tartottak sajtótájékoztatót a pécsi polgármesteri hivatalban. A terembe belépve egy különleges fa fogadta az újságírókat, amelynek zöld lombjain almából volt kirakva Pécs neve.

Páva Zsolt polgármester elmondta, hogy pár héttel ezelőtt keresték meg azzal az ötlettel, hogy a város is csatlakozzon ahhoz a programhoz, amit az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az Agrármarketing Centrum indított. A céljuk az volt, hogy segítsenek a fogyasztóknak közvetlen kapcsolatot teremteni a kistermelőkkel. A polgármester örömmel vette a megkeresést, így december 14-én, a Kossuth téri Tüke Piacon jó minőségű almákat vásárolhatnak a pécsiek.

– Baranya nem az almáiról híres, de 150 hektáron így is intenzív almatermelés folyik a megyében. Idén 25-40 tonna termés volt – mondta el a sajtótájékoztatón Rittlinger József, az országos agrárkamara megyei elnöke.

A téren kóstolóval harangozták be a vásárt. Bauer Lászlóné pogányi őstermelő jonagored, idared, golden, fuji és topáz fajtáiból ízlelgethettek az arra sétálók.

– Huszonkét éve kezdtünk bele vállalkozásunkba. Kezdetben csak egy hektáron, ám évek alatt beleszerettünk, és most már 3,5 hektáron gazdálkodunk – mondta az őstermelő.

Fontos a talaj

Bauer Lászlóné pogányi őstermelőt arról kérdeztük, hogy mire kell figyelnie annak, aki most kezdene bele egy új vállalkozásba, és almaültetvénnyel foglalkozna. Mint elmondta, induláskor, a 1990-es évek végén csodabogaraknak nézték őket, hiszen a megye nem az almáiról volt híres. Hangsúlyozta, nagyon fontos a jó minőségű talaj. Pogányban ez adva van, humuszban gazdag a föld. A másik a tájolás, hogy mennyi ideig simogatják a napsugarak az ültetvényt. Felhívta a figyelmet, az alma hajlamos arra, hogy ha az egyik évben bőséges termést adott, akkor a következőben egy kicsit visszafogja magát.

Vitamindús

Az Európai Unió és a magyar kormány is támogatja az almaültetvények kiterjesztését. Idén Baranyában is voltak telepítések, ám a pontos adatokat most összegzik, mondta el a sajtótájékoztatón Rittinger József, az országos agrárkamara megyei elnöke. Mint kiemelte, az alma nagyon jól eltartható, és kedvezőek az élettani hatásai. Egészségünk megóvásához jelentős mértékben hozzájárulna, ha napi egy-két almát fogyasztanánk, különösen a téli időszakban, hiszen az alma sok vitamint (B1, B2, B6, C és E) és ásványi anyagot (kálium, bór, cink, mangán, fluor, jód és a szelén) tartalmaz.

