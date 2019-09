Kék szalaggal tiltakoztak az állatkínzások ellen

Nyakörveken, biciklin, babakocsin, visszapillantón is feltűnhet a kék szalag, aminek komoly jelentése van. Így fejezhetjük ki, hogy elítéljük az állatkínzást és komolyabb szankciókat szeretnénk. A mozgalomhoz Baranyából is többen csatlakoztak.

Szerte az országban – így Pécsen is – békés tüntetést szerveztek nemrég az állatkínzás ellen. A tömeges megmozdulást az az augusztus eleji balotaszállási ügy váltotta ki, ahol egy nő az autójához kötve kilométereken keresztül vonszolta a kutyáját. Az állat végül belepusztult a sérüléseibe. Az utóbbi időben egyre több hasonló esetre derül fény, a demonstráción éppen ezért arra akarták felhívni a figyelmet, hogy bár a törvényi szabályozás szigorú állatkínzás esetén, a tényleges szankciók mégsem adnak elég visszatartó erőt.

A mozgalom jelképe a kék szalag lett, az állatbarátok ezzel fejezhetik ki, hogy szigorúbb büntetéseket szeretnének. A mozgalomhoz nemcsak magánemberek csatlakoztak, hanem önkormányzatok is. Baranya megyéből például a hidasi és az ófalui önkormányzat falubuszára is felkerült a kék szalag.

– Elítéljük az állatokat ért bántalmazást, ezért kötöttük fel a mozgalom jelképét a falubuszra – mondta el Berg Csaba, Hidas polgármestere. – Településünkön is fokozottan figyelünk az állatokra, és ha bármiféle jelzést kapunk, akkor próbálunk nekik segíteni, ahogy az erőnkből telik.

Már régóta támogatják a bonyhádi Kira Völgységi Kutyamentő Egyesületet, tőlük kapták a szalagot is. Az ófalui óvoda is csatlakozott a mozgalomhoz. Remélik, hogy sokan fogják követni a példájukat.

Az állatkínzást egyébként 1968 óta szankcionálja a büntetőjog, évtizedekig szabálysértésnek minősült és az elkövetőt pénzbírsággal sújthatták. Azóta többször is változott a szabályozás, jelenleg akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az, aki állatkínzást követ el. A gyakorlatban azonban a legszigorúbb esetben is felfüggesztett börtönbüntetést kapnak az elkövetők.